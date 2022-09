Garminin Body battery ja Harjoitteluvalmius, näin ne eroavat toisistaan

Garminin Body battery -lukema, tätä se tarkoittaa

arvokkaammissa älykelloissa on tarjolla valtava määrä tietoa ja dataa, joiden avulla omaa jaksamistaan ja kuntoilua voi parantaa ja ajoittaa. Mutta osa lukemista on vähintäänkin vaikeasti ymmärrettäviä.Kaksi tärkeintä Garminin kellojen tarjoamaa lukua ovatsekä. Body battery löytyy lähes kaikista Garminin älykelloista, mutta harjoitteluvalmius on tarjolla käytännössä vain hieman arvokkaammissa malleissa.Mutta mitä nämä luvut oikeasti ovat ja mitä eroa niillä on...?Garminin Body battery -lukema on käytännössä numeroina ilmoitettava, joka voi olla mitä tahansa. Tarkemmin sanottuna lukema voi oikeasti olla jotain 5 ja 100 väliltä, sillä testeissämme emme ole koskaan saaneet lukemaa tippumaan alle viiden.Body battery koostuu useiden tekijöiden summasta, siihen vaikuttavat nämä tekijät:Käytännössä lukema on eräänlainen jatkuvasti muuttuva tieto siitä, paljonko energiaa sinulla itselläsi on jäljellä. Urheilu ja stressaaminen laskevat body batterya alaspäin ja vastaavastinukkuminen ja myös sohvalla rentona loikoilu taas nostavat lukemaa ylöspäin.Eli body battery kuvaa aika mainiosti omaa "akkuasi", paljonko sinulla on virtaa tehdä asioita juuri sillä hetkellä. Se ei siis liity siihen, oletko palautunut eilisen treeneistä ja ovatko lihaksesi jumissa, vaan yleiseen vireystilaan. Eli lähtökohtaisesti täysi sadan prosentin body battery tarkoittaa sitä, että olet kaikin puolin virkuimmillasi juuri sillä hetkellä. Alhainen lukema taas tarkoittaa sitä, että kaikki henkinen ja fyysinen energiasi on puristettu kuiviin ja tarvitset lepoa.Tärkeää on myös ymmärtää se, että Body battery ei koskaan "nollaudu", vaan on jatkuvasti päivittyvä. Eli jos olet puristanut lukemasi aivan nolliin, ei täydellisesti nukuttu seuraava yökään välttämättä riitä vielä palauttamaan body batterya täyteen huippuunsa. Ja huonosti nukkuvilla body battery ei välttämättä koskaan edes nouse täyteen sadan prosentin arvoonsa.Luonnollisesti paraskaan data ei ole aina täysin oikeassa, joten voi olla tilanteita, että oma tuntemus jaksamisesta on täysin eri kuin body batteryn lukema. Mutta isossa kuvassa body batteryn arvot tuntuvat vastaavan varsin hyvin myös koettua vireystilaa, sen osalta mitä olemme Garminin kelloja arvostelleet.

Garminin Harjoitteluvalmius, tätä se tarkoittaa

Body battery vs Harjoitteluvalmius - näin ne eroavat toisistaan

Harjoitteluvalmius on vuonna 2022 Garminin arvokkaimpiin kelloihin, kuten Garmin Fenix 7:aan , tuotu uusi ominaisuus.Se kertoo yksinkertaisella lukemalla sen, miten valmis olet seuraavaan urheilusuoritukseesi. Harjoitteluvalmius on numeroarvo nollan ja sadan välillä, jossa sata kuvastaa täydellistä palautumista ja valmiutta seuraavaan treeniin. Vastaavasti nollana oleva harjoitteluvalmius kuvastaa tilaa, jossa ei missään nimessä kannata laittaa lenkkareita jalkaan - vaan ottaa pienet päikkärit ja levätä.Harjoitteluvalmius koostuu näistä tekijöitä:Harjoitteluvalmius pyrkii kertomaan sen, oletko valmis treenaamaan. Se tarkastelee mm. sitä, oletko (kellon mielestä) ehtinyt palautumaan tarpeeksi edellisestä treenistä. Mutta se tarkastelee myös hiljattaista treenihistoriaa kokonaisuutena ja pyrkii huomaamaan sen, jos yksinkertaisesti näytät treenaavan liian kovaa tai liian usein.Käytännössä Body battery kertoo sen hetkisen yleisen vireystilasi, eli tavallaan sen "miltä tuntuu" juuri nyt. Ja Harjoitteluvalmius puolestaan kertoo sen, kannattaako juuri nyt lähteä treenaamaan.Näiden välillä voi olla merkittäväkin ero: Body battery saattaa kertoa, että olisit tänään todella hyvin latautunut ja täynnä virtaa sekä henkisesti että fyysisesti. Mutta samaan aikaan Harjoitteluvalmius taas saattaa kertoa sen, että on tullut treenattua viime aikoina liikaa ja - Body batteryn lukemasta huolimatta - kannattaa jättää tänään treenit väliin suosiolla.Hyvin usein lukemat ovat toistensa kanssa yhtenevällä tasolla, mutta etenkin liikaa treenanneena tai jos palautumiselle on annettu liian vähän aikaa, voi näiden kahden lukeman välinen ero olla merkittäväkin.Lopulta kuitenkin, tärkeintä on, että kuuntelet omaa kroppaasi ja opit havaitsemaan sen merkit siitä, onko juuri nyt hyvä hetki rojahtaa sohvalle huilaamaan vai kiskaista lenkkarit jalkaan ja lähteä juoksulenkille.