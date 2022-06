Arvostelussa Garmin Fenix 7 Sapphire Solar - Garminin superkello todellisille urheiluhulluille

Garmin Fenix 7 on monella tapaa perinteisten urheilukellojen suunnittelua kunnioittava kapistus. Se on ensinnäkin nykyaikaiseksi älykelloksi valtavan iso. Toisekseen, sen muotoilu muistuttaa jopa 1980-luvun sukelluskellojen kulmikkuutta.

Testiimme saatu versio on yksi malliston kalleimmista, Gamin Fenix 7 Sapphire Solar , joka on safiirilasilla ja akkua lataavalla aurinkokennolla varustettu versio Fenix 7 -kellosta.

Toinen seikka, joka rajaa ostajakuntaa lisää, on kellon koko. Kello on fyysisiltä mitoiltaan erittäin iso ja paksu. Allekirjoittanut on varsin pieniluinen mies, joten kello oli aluksi lähes koomisen isokokoinen ranteessa - joten siroa urheilukelloa hakeville Fenix 7:n perusversio ei missään nimessä sovellu.

Ylivoimaisesti paras tapa sisäistää Fenix 7 keräämät tiedot on Garmin Connect -älypuhelinsovellus, joka on saatavilla sekä Androidille että iPhonelle.

Kun kellon asetukset sai viritettyä haluamalleen tasolle ja opeteltua fyysisten painikkeiden toiminnan, käyttöliittymä vaikutti jopa loogiselta kaikessa tietomäärässään. Mutta ehdottomasti Fenix 7 kaikkien toimintojen opettelu vaatii aikaa ja paneutumista. Toisaalta on vaikea sanoa, voisiko kaikkea Fenix 7:sta löytyvää toiminnallisuutta tuoda yksinkertaisemmalla tavalla esiin, sillä - kuten sanottu - toimintoja ja tietokenttiä on tarjolla niin paljon.

Mielenkiintoinen kulma oli lopulta se, että kosketusnäyttö jäi lopulta hyvin vähälle käytölle ja sen sijaan loogisin kellon ohjaustapa oli fyysisten painikkeiden ja niiden toimintojen sisäistäminen. On vaikea sanoa, kertooko havainto siitä, miten heikosti Fenix 7 hyödyntää kosketusnäyttöä - vai siitä, miten hyvin näppäinvalikoiden käyttö on suunniteltu.

Testissämme ollut Fenix 7 -sarjan malli, Fenix 7 Sapphire Solar, on valtavan iso kello. Kellon runko on paksu (lähes puolitoista senttiä paksuimmasta kohdastaan) ja itse kellon rakenne on muutenkin kaikin puolin massiivinen. Ensialkuun koko häiritsi erittäin paljon, sillä kello tuntui monella tapaa olevan jopa kohtuuttoman iso suhteellisen pienikokoisen miehen ranteeseen.

Garmin Fenix 7 on ennen kaikkea urheilukello, joten sitä on aivan turha arvostella tai arvioida ilman treenausta. Pistimme kellon testijaksomme aikana rääkkiin, jossa se oli mukana niin nyrkkeilytreeneissä, juoksulenkeillä, rennoilla kävelylenkeillä kuin arkipyöräilyssäkin.

Sovelluksen päänäkymä on itse asiassa selkeydessään yksi parhaista, mitä urheilusovellusten saralla on tarjolla. Päänäkymä tarjoaa nopean vilkaisun kaikkeen tietoon, mutta selkeästi esitettynä. Tarkempiin tietoihin pääsee puolestaan valikoiden kautta, jotka nekin on pääsääntöisesti ryhmitelty loogisesti ja järkevästi.

Treeneistä kerätty tieto luonnollisesti löytyy sellaisenaan myös älypuhelinsovelluksesta. Edullisempiin Garminin kelloihin nähden mukana on myös monia pieniä lisäherkkuja, kuten vaikkapa arvio siitä, miten meneillään oleva juoksukisa etenee (eli paljonko energiaa on vielä jäljellä) , arvio reitin lopputuloksesta, jne. Myös yleiskuntoon pohjautuva arvio eri juoksumatkojen ajoista on mielenkiintoinen lisä.

Ainoastaan Garminin huippumalleista, kuten Fenix 7:sta, löytyviä ominaisuuksia on niitäkin iso liuta: mm. kompassi, ilmapuntari, täysin ilman puhelinta toimivat kartat, maastokartat, jne. Kaikista näistä on varmasti hyötyä niitä kaipaaville, mutta itse en omassa vaatimattomassa peruskuntoilussani kokenut niitä merkityksellisiksi toiminnoiksi.

Fenix 7 -sarjan Solar -mallit osaavat ladata kellon akkua myös auringonvalolla, mutta Suomen keväässä, jossa toppatakki on välttämätön varuste, kellolle ei juurikaan auringonvaloa testijakson aikana saatu kerättyä. Aurinkopaneeli ei ole toki Garminin mukaan mikään hopealuoti, mutta sen pitäisi pidentää vaikkapa ultramaratonilla akun kestoa juuri sopivasti pidemmäksi - jos matka tehdään aurinkoisena päivänä ja kellon ollessa näkyvillä.

Mutta Suomen olosuhteissa erillisestä Solar-versiosta ei juurikaan lisähintaa kannata maksaa.

Akun lataus on leppoisan hidasta ja tyhjillään oleva akku (n. 5% taso) latautuu Fenix 7 Sapphire Solar -mallissa täyteen reilussa parissa tunnissa.

Iso miinus Garminille läpsähtää jälleen kerran siitä, että yhtiön kellot pitää ladata Garminin omalla latausjohdolla - tukea USB-C -johdolle tai langattomalle lataukselle ei ole. Eli reissuunkin pitää muistaa napata oma latausjohto mukaan.

Fenix 7 -mallisto: Fenix 7S, Fenix 7, Fenix 7X

Garminin Fenix 7 -sarjasta on tarjolla hurjat kahdeksan eri versiota. Käytännössä eri versioiden erot ovat lopulta hyvin pienet.

Ensinnäkin, kelloa on tarjolla kolmessa eri koossa: Garmin Fenix 7S on fyysiseltä kooltaan pienin kelloista. Testissämme ollut Garmin Fenix 7 on malliston keskimmäinen. Isoin, joka on jo mielestämme valtavan kokoinen, on puolestaan Gamin Fenix 7X.

Muuta eroa kuin fyysinen koko, näytön koko ja akun koko ei kelloilla ole. Koko rajoittaa siis akkukestoa jossain määrin, eli 7S:ssä on joukon pienin akku ja 7X:ssä isoin.

Sitten pitäisi vielä päättää kolmen lisäominaisuuden väliltä, sillä kelloista on kolme eri vaihtoehtoa tarjolla: perusversio, Solar ja Sapphire Solar.

Näiden kolmen erona on se, että perusversiossa ei ole lainkaan aurinkokennolla tapahtuvaa latausta. Solarin ja Sapphire Solarssa molemmissa on aurinkokennolla lataus tarjolla, mutta erona on se, että Sapphire Solarssa kellon runko on valmistettu titaanista. Lisäksi Sapphire Solar painaa aavistuksen verran enemmän kuin muut versiot.

Isoimmasta, Garmin Fenix 7X:stä ei ole tarjolla lainkaan “perusversiota”, vaan kellossa on aina aurinkokenno mukana.

Alla siis taulukkona vielä erot: (vinkki: voit vierittää taulukkoa sivusuunnassa!)

Paino Näyttö Rungon koko Aurinkokenno Tallennustila Materiaali Hinta Fenix 7S 47g 1,2" 42mm ei 16GB teräs n. 650e Fenix 7S Solar 47g 1,2" 42mm kyllä 16GB teräs n. 750e Fenix 7S Sapphire Solar 42g 1,2" 42mm kyllä 32GB titaani n. 850e Fenix 7 56g 1,3" 47mm ei 16GB teräs n. 650e Fenix 7 Solar 56g 1,3" 47mm kyllä 16GB teräs n. 800e Fenix 7 Sapphire Solar 50g 1,3" 47mm kyllä 32GB titaani n. 900e Fenix 7X Solar 68g 1,4" 51mm kyllä 16GB teräs n. 900e Fenix 7X Sapphire Solar 61g 1,4" 51mm kyllä 32GB titaani n. 1000e

Yhteenveto

Garmin Fenix 7 on vain ja ainoastaan pinttyneimmille urheiluhulluille tarkoitettu kello. Edes kunnallisen kisasarjan maratoonarin tarpeet eivät ole sellaiset, että Fenix 7 hintaa voisi perustella oikeastaan millään järkevällä tavalla. Ultrajuoksijat, Iron Man -matkoja paahtavat triathlonistit ja viikon mittaisia erämaavaelluksia tekevät ovat kellon kohderyhmää - ja siinä se. Kaikille muille Garminilla on tarjota paremmin soveltuvia ja edullisia vaihtoehtoja, kuten vaikkapa Gamin Venu 2.

Kellon kohderyhmään kuuluvilla on isoin valinta edessään sen osalta, haluavatko he ostaa Garmin Fenix 7 vai sen OLED-näytöllä varustetun sisarmallin, Garmin Epix gen 2:n. Fenix 7 tarjoaa Epixiä paremman akkukeston, joten sinänsä Fenix 7 lienee tässä segmentissä loogisin vaihtoehto. Lisäksi hieman pienempää superkelloa kaipaavalle Fenix 7S on ainoa Garminin vaihtoehto, sillä Epix 2 -mallista ei ole eri kokovaihtoehtoja tarjolla.

Muilta osin Fenix 7 on selkeä Garminin urheilukellojen ykkösnyrkki: kelloon on paketoitu aivan kaikki se urheiluteknologian osaaminen, mitä yhtiöllä on ostajille tarjota. Valitettavasti noin tuhannen euron hintalappu kertoo täsmälleen samaa tarinaa.

Älykellona Fenix 7 on puolestaan kovin keskiverto tapaus: sen näyttö ei ilahduta toimistokäytössä ja saatavilla oleva sovellusvalikoima on varsin kapea. Perustoiminnot, kuten ilmoitusten vastaanoton ja musiikin toiston Fenix 7 hoitaa kuitenkin mallikelpoisesti.

Mutta kaiken kaikkiaan, Fenix 7 -sarja on kohderyhmälleen suunniteltu, juuri heidän tarpeisiinsa räätälöity urheilukello. Ja omassa segmentissään lähes täydellinen.

Plussat

Erinomainen akkukesto

Tarkka ja nopea GPS

Valtava määrä toimintoja

Laajat terveystiedot

Treeniohjelmat

Kunnon seurannan työkalut

Miinukset