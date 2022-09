Asus yhteistyöhön DC:n kanssa, tuloksena Batman-puhelin

Asus on ilmoittanut yhteistyöstä Warnerin ja DC:n kanssa, jonka seurauksena yhtiö julkaisee viittasankarin oman puhelimen. Kyseessä on Batman-versio tänään myös esitellystä ROG Phone 6D -puhelimesta.Tätä erikoisversiota tehdään vain rajattu erä ja se pitää sisällään muutamia kosmeettisiä muutoksia pelipuhelimeen. Peruslaitteesta poiketen Batman-puhelin on mattamusta ja tarjoaa erikoisversion Aura RBG -näytöstä Batman-logolla. 'Näiden lisäksi myös lisälaitteet ovat teemoitettuja. Mukana tulee Batman-kuvituksella varustettu Aero Case -suojakuori, lepakkosignaalin mahdollistava USB-projektori sekä Batman-logon muotoinen SIM-paikan aukaisin. Lisäksi kaikkea tätä voi säilyttää Batman-säilytyslaukussa.Myös käyttöliittymä on varustettu Batman-teemalla, kuten olettaa saattaa. Teemaan lukeutuu mm. taustakuvat, ikonit, animaatiot ja ääniefektit.Itse laite on sisuksistaan tuttua ROG Phone 6D:tä. Tekniikkaan kuuluu mm. 6,78 tuuman AMOLED-näyttö 165 hertsin virkistystaajuudella, 12 gigatavua RAM-muistia, 256 gigatavua tallennustilaa sekä uusi huipputason suorityskykyä tarjoava Dimensity 9000+ -piiri. Pelaajille laite soveltuu perusmallin tavoin yhtä hyvin, kiitos AirTrigger 6 -nappien.

Lisätietoja ROG Phone 6D:n tekniikasta löytyy täältä ROG Phone BATMAN Edition on nyt ennakkotilattavissa Asus eShopista 1 249 euron hintaan.