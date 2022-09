Yksi kännykkämaailman parhaista näppäimistöistä, SwiftKey, katoaa iPhone-maailmasta ensi viikolla

Yleisesti yhtenä maailman parhaista kännyköiden näppäimistöistä pidettykatoaa iPhone-käyttäjiltä ensi viikolla.SwiftKey myytiinvuonna 2016 ja jotain näppäimistön erinomaisuudesta kertoo sen kauppahinta: Microsoft maksoi SwiftKeystä 250 miljoonaa dollaria Microsoft on panostanut näppäimistön kehitystyöhön kaupan jälkeen varsin paljon, mutta siinä missä Android-versio on kehittynyt jatkuvasti, on iPhone-versio päivittynyt viimeksi vuonna 2021.Microsoft itse kertoo tukisivuillaan sovelluksen tuen loppumisesta ja mainitsee myös SwiftKeyn katoavan Applen App Storesta ensi viikon aikana.Syitä päätökselle ei ole kerrottu, mutta todennäköisesti ne liittyvät iOS-alustan suljettuun luonteeseen. Microsoft on jo pitkään panostanut-konseptiinsa, jossa Android ja Windows toimivat saumattomassa yhteistyössä keskenään. Tähän jatkumoon SwiftKey sai hiljattain myös oman lisänsä, kun Android-näppäimistön leikepöydän voi siirtää suoraan Windowsille - ja toisinpäin. Vastaava synergia ei onnistu iOS:n alla, joten kenties Microsoft päätti luovuttaa leikin kokonaan iPhonen osalta juuri tästä syystä.

Android-maailmassa SwiftKey jatkaa ja kehittyy entiseen tapaan ja on ehdottomasti edelleen yksi parhaista näppäimistöistä Androidille.