Googlen näkemys älykellosta on varustettu huonolla akunkestolla

Erilaisten vuotojen ja ennakkoesittelyjen jälkeen julkaisi virallisesti Pixel Watch -älykellon.Kyseessä on varsin pieni kello, sillä rungon koko on 41 millimetriä ja painoa on ilman ranneketta 36 grammaa. Muita kokovaihtoehtoja ei ole, mutta kellosta löytyy Wifi- ja LTE-versio.Pienemmän koon myötä kello sopii hyvin pienempään ranteeseen, mutta tämä tarkoittaa myös pienempää akkua.Sisälle on saatu 294 mAh akku, josta Googlen mukaan riittää virtaa vain 24 tunniksi. Kestoa voidaan pitää siis varsin huonona. Tuohon kestoon ylletään, kun aina päällä oleva näyttö on pois käytöstä, joten kesto on entistä vaisumpi, jos tuota ominaisuutta aikoo käyttää.Kello latautuu 30 minuutissa puoliväliin mukana tulevalla USB-C-latauskaapelin avulla.Vahvaa panostusta on sen sijaan tehty terveyden ja hyvinvoinnin seurantaan, sillä kellossa vahva Fitbit-integraatio.

Kellossa on esimerkiksi tarkka sykemittaus sekä Fitbitin unenseuranta. Lisää ominaisuuksia saa Fitbit Premium -tilauksen kautta. Samoja ominaisuuksia löytyy siis myös Fitbitin omista tuotteista , mutta näissä on parempi akunkesto.Pixel Watch tosin käyttää Wear OS 3.5 -ohjelmistoa, kun Fitbitin laitteissa on Fitbitin oma käyttöjärjestelmä, joten ne eivät sisällä kovinkaan kattavasti älykkäitä ominaisuuksia.Pixel Watch toimii vahvasti osana muita Googlen laitteita ja ääniohjauksen avulla kellolla voi hallita kodin älylaitteita.Tehoista vastaa Samsungin valmistama Exynos 9110, jonka parina on apupiiri. Sisäistä tallennustilaa on mukavat 32 gigatavua ja RAM-muistia on 2 gigatavun verran, joten kellon pitäisi toimia varsin sulavasti.Pixel Watch maksaa 379 euroa tai 429 euroa, mikäli hankkii 4G-version. Suomessa kelloa ei myydä virallisesti.