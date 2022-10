Apple Watch soitti hälytysnumeroon huvipuistossa, Apple selitti törmäystunnistusta

Applen älykello on vuosi toisensa jälkeen pyrkinyt profiloitumaan paitsi hyvänä liikuntakumppanina niin myös turvallisuuslaitteena. Yhtiö on esitellyt vuosien saatossa Apple Watchille mm. sydänfilmiominaisuuden Vuotta myöhemmin Apple Watchiin lisättiin kaatumistunnistus , joka on erityisen tärkeä ominaisuus vanhemmalle väelle. Apple on tilaisuuksissaan muistuttanut katsojia, että ominaisuudet pelastavat elämiä joka vuosi, joka on tietysti loistava asia – erityisesti, kun kyse on vain älykellosta.Uusin turvallisuusominaisuus Apple Watch Series 8 -älykellossa on törmäystunnistus . Tämä mahdollistaa automaattisen tunnistuksen, kun Apple Watch -käyttäjä on autokolarissa. Valitettavasti ominaisuuden testaus ei ole ollut aivan täydellistä, sillä hiljattain Yhdysvalloista saapui raportteja vääristä hälytyksistä.

Useat Apple Watchin käyttäjät ovat laukaisseet törmäystunnistuksen ollessa huvipuistossa , jonka johdosta Apple Watch on tämän jälkeen soittanut hälytysnumeroon.Tietämättä näistä tulevista vääristä hälytyksistä, TechCrunch haastatteli Applea ominaisuudesta hiljattain. Siinä Apple kertoo kuinka hälytys laukaistaan.Applen mukaan hälytykseen käytetään pääasiallisesti kiihtyvyysanturia, joka kertoo käyttäjään kohdistuvat G-voimat. Tämän lisäksi yhtälössä on mukana myös muita antureilta saatavia tietoja. TechCrunchin haastattelussa teknisiin yksityiskohtia käydään läpi syvemmin.Applen tuotepomo Kaiann Drance kertoi, että esimerkiksi pieni peräänajo ei laukaissut hänen hälytystään. Tämä on myös tarkoituksellista, koska henkilövahinkoja tällaisessa ei tule, eikä hälytyskeskusta haluta ruuhkauttaa.Aivan putkeen rajanveto ei kuitenkaan selkeästi ole mennyt, sillä huvipuistossa G-voimat ja muut anturitiedot ovat täyttyneet, todennäköisesti varsin turvallisissa olosuhteissa. Huomioitavaa on tosin, että käyttäjä voi peruttaa soiton ennen sen tapahtumista, mikäli huomaa, että törmäysominaisuus on aktivoitunut.Nähtäväksi jää, kuinka Apple aikoo reagoida tapahtumaan, vai jätetäänkö ne vain omaan arvoonsa.