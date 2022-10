Päivän diili: OnePlus 10T satasen alennuksessa

julkaisi-mallin pari kuukautta sitten. 10T on arvosteltu Puhelinvertailun toimesta , jossa laite sai plussaa esimerkiksi suorituskyvystä, mutta miinusta hinnasta. Nyt laitetta saa satasen halvemmalla, jonka myötä 10T on hieman parempi valinta.OnePlus 10T:n 8 gigatavun RAM-muistia ja 128 gigatavun tallennustilan versio maksaa nyt 599 euroa , kun 16 gigatavun RAM-muistin ja 256 gigatavun tallennustilan version saa 699 eurolla Etenkin jälkimmäinen on näistä hurjan tehokas, sillä käyttömuistia on peräti 16 gigatavun verran. Suorituskykyä laitteeseen tuottaa Snapdragon 8+ Gen 1.Myös lataus on nopeaa, sillä 4800 mAh akku latautuu 150 watin latauksella täyteen 19 minuutissa.Tietyissä asioissa on säästetty. Esimerkiksi kamerat eivät yllä huipputasolle ja kyljestä puuttuu Alert Slider -liukusäädin.OnePlus julkaisi tänä vuonna myös OnePlus 10 Pro -mallin. Näiden kahden laitteen eroja on käyty läpi tässä jutussa . Pro-versio maksaa tällä hetkellä 749 tai 849 euroa

