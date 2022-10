Turtle Beachin peliohjain on yhteensopiva lähes kaikkien Android-puhelimien kanssa

Turtle Beach julkaisi Android-puhelimille tarkoitetun Atom-peliohjaimen, joka eroaa muotoilun ja suunnittelun osalta selvästi kilpailevista vaihtoehdoista kuten Razerin Kishi V2 -peliohjaimesta Atom-ohjain muodostuu kahdesta osasta, jotka kiinnitetään puhelimen kumpaankin päähän.Turtle Beachin ohjaimen erikoisuus on langattoman yhteyden käyttö. Itse ohjain yhdistetään puhelimeen Bluetooth-yhteydellä ja ohjaimen puoliskot yhdistyvät toisiinsa 2,4 GHz:n yhteyden avulla.Atomin erilainen muotoilu tarkoittaa, että se sopii käytettäväksi useimpien Android-puhelimien kanssa. Puhelimen koteloa ei välttämättä tarvitse poistaa puhelimesta.

Vaikka käytössä on Bluetooth-yhteys, Atom-ohjain ei toimi ollenkaan iPhone-puhelimien kanssa.Kun peliohjainta ei käytä, kaksi puoliskoa voidaan kiinnittää toisiinsa magneettien avulla. Kumpikin puolisko sisältää oman akun, josta virtaa riittää 20 tunniksi. USB-C -liitännän avulla ohjain latautuu täyteen 2,5 tunnissa.Android-pelaamisen lisäksi ohjain sopii myös pilvipelaamiseen. Ohjain tukee esimerkiksi Xbox- ja GeForce Now-pilvipelipalveluita.Ohjaimen mustaa ja keltaista hyödyntävä värivaihtoehto on Xbox-lisensoitu, joten ohjaimessa on Xbox-painike ja uudet käyttäjät saavat kuukaudeksi käyttöönsä Xbox Game Passin.Lisäksi tarjolla on musta ja punainen värivaihtoehto, mutta näissä ei ole Xbox-painiketta.Ohjain on nyt ennakkotilattavissa 99,99 euron hintaan ja saataville se tulee 14. marraskuuta.