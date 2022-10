OnePlussan Black Friday alkaa jo tällä viikolla

Varsinaiseen-tarjouspäivään on vielä rutkasti aikaa, sillä tänä vuonna kyseinen tapahtuma järjestetään 25.11.2022. Black Friday ei tosin enää ole vain yksi päivä, vaan sitä vietetään yleisesti koko viikon ajan. OnePlussan tapauksessa Black Fridayta vietetään noin kuukauden ajan.OnePlus ilmoittaa nettisivuillaan Black Fridayn alkavan jo 28.10.2022 eli tämän viikon perjantaina. Myös viime vuonna OnePlus aloitti kampanjoinnin kuukautta ennen Nettisivujen mukaan luvassa on muun muassa mysteerilaatikoita. Ensimmäinen tällainen laatikko nähdään 28. lokakuuta klo 16.00. OnePlus Store-sovelluksessa on samana päivänä pika-ale.Operaatio Black Box on luvassa 1. marraskuuta, mutta sen ideaa ei toistaiseksi ole paljastettu. 4. marraskuuta alessa on OnePlussan lippulaivamalli ja 11. marraskuuta puolestaan Nord-sarjan pika-ale.

OnePlus ilmoittaa, että vuoden parhaat hinnat ovat luvassa 18. - 25. marraskuuta.