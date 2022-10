Motorolan taittuvanäyttöinen razr 2022 saapuu Suomessa myyntiin 11. marraskuuta

esitteli taittuvaa näyttöä hyödyntävän-puhelinmallin jo aiemmin tänä vuonna ja nyt on vuorossa sen saatavuus. Suomessa ennakkotilaus alkaa nyt ja saataville laite tulee 11. marraskuuta.Laitteen hinta on 1 149 euroa eli laite kuuluu huippuluokkaan ja kilpailee samalla vahvasti Samsungin Galaxy Z Flip 4 -puhelimen kanssa, jonka hinta alkaa myös 1 149 eurosta. Samalla hinnalla Motorola tarjoaa 256 gigatavua tallennustilaa, kun Samsungissa sitä on 128 gigatavun verran.Vertaa: Motorola Razr 2022 vs Samsung Galaxy Z Flip4 - puhelinten erot Uusi razr 2022 muistuttaa vahvasti edeltäjämalleja kuten pari vuotta sitten esiteltyä razr 5G -puhelinta Tekniikka on kuitenkin selvästi mennyt uudessa mallissa, sillä tarjolla on kärkitason ominaisuuksia.

Taittuvanäyttö on kooltaan 6,7-tuumainen. Se hyödyntää OLED-tekniikkaa, Full HD+ -resoluutiota ja nopeaa 144 hertsin virkistystaajuutta.Isoa näyttöä voi hyödyntää sellaisenaan, mutta puhelin mahdollistaa nyt monipuolisemman käytön. Puhelin voidaan avata vain osittain. Tämä helpottaa esimerkiksi videopuheluiden tekemistä, sillä laitteen voi asettaa pöydälle ja etukameran voi säätää oikeaan kulmaan.Laitteen etupuolella on pienempi kakkosnäyttö, joka mahdollistaa puhelimen käytön, vaikka puhelinta ei avaa.Lukitusnäytöllä näkyvät kellonaika ja ilmoitukset. Kansinäyttö tukee myös sovelluksia, joten esimerkiksi Spotifyä ja Google Mapsia on helppo käyttää ilman puhelimen avaamista. Myös Google Pay -maksut onnistuvat ilman avaamista, sillä sormenjälkilukija sijaitseen laitteen kyljessä.Kansinäyttöä ja laitteen osittaista avaamista voidaan hyödyntää myös kuvaamisessa takakameroilla.Taakse on laitettu 50 megapikselin pääkamera optisella kuvanvakaimella sekä 120 asteen näkymää hyödyntävä 13 megapikselin ultralaajakulma, jota voi hyödyntää myös makrokuvaamisessa. Turhia kameroita ei siis laitteeseen ole laitettu.Kännykän muihin teknisiin ominaisuuksiin lukeutuvat Snapdragon 8+ Gen 1 -piiri, 8 gigatavua RAM-muistia ja 3500 mAh akku 30 watin latauksella (laturi pakkauksessa).200 gramman painoinen razer 2022 on saanut IP52-luokituksen eli se kestää vesiroiskeita. Flip 4 puolestaan kestää veteen upottamista.Lisäksi Flip 4 tarjoaa selvästi paremman päivitystuen, sillä Samsung lupaa tuoda laitteelle jopa Android 16 -version. Motorolan laite tulee markkinoille Android 12 -versiolla varustettuna ja saa vain kaksi suurta päivitystä (Android 13 ja Android 14).