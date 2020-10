Taittuvanäyttöinen Motorola Razr 5G -myyntiin Suomessa 28. lokakuuta alkaen

on kertonut-puhelimen rantautuvan Suomen kauppoihin 28. lokakuuta alkaen. Tämän taittuvanäyttöisen uutuuden hinta on 1499 euroa Razr 5G esiteltiin jo aiemmin viime kuussa ja se on jatkoa viime vuoden alkuperäiselle Razr -puhelimelle Yksi suuri uudistus on nimensä mukaisesti tuki 5G-yhteyksille, jotka mahdollisestaan puhelimessa Snapdragon 765G -piirin avulla. Piirin parina on 8 gigatavua käyttömuistia ja 256 gigatavua sisäistä tallennustilaa.Tämän älypuhelimen mielenkiintoisin ominaisuus on luonnollisesti taittuva rakenne sekä taittuva näyttö. Päänäyttö on kooltaan 6.2-tuumainen ja siinä käytetään 876 x 2142 resoluutiota (373 ppi). Kansinäyttö on puolestaan kooltaan 2.7 tuumaa (800 x 600).Kansinäytöllä voi käytännössä tehdä kaikki samat toiminnot kuin isolla näytöllä eli sillä voi vaikkapa vastata viesteihin. Razr 5G on avattuna kooltaan 169.2 x 72.6 x 7.9 mm ja suljettuna 91.7 x 72.6 x 16 mm. Painoa löytyy 192 grammaa.Myös saranamekanismi on saanut hieman parannusta ensimmäiseen malliin nähden ja sen luvataan kestävän jopa 200 000 taivutuskertaa.Akku on nyt suurempi 2800 mAh koollaan, jonka lisäksi puhelin tarjoaa nyt 48 megapikselin pääkameran optisella kuvanvakaimella (f/1.7, 1.6μm).Motorola Razr 5G:n suositushinta on 1499 euroa ja se tulee saataville Suomessa 28. lokakuuta Polished Graphite -värisenä. Myös alkuperäistä Razria voi edelleen ostaa noin 1199 euron hinnalla