Apple: Kyllä, USB-C tulee käyttöön iPhonessa

sai vuosien junnaamisen jälkeen vihdoin lokakuun 2022 alussa aikaiseksi lain, joka tekee USB-C:stä pakollisen EU:ssa Käytännössä ainoa puhelinvalmistaja, joka ei ole siirtynyt USB-C:n käyttöön, on tietystikin. Yhtiö ei ole tähän saakka kommentoinut päätöstä sen kummemmin, mutta nyt yhtiön markkinointijohtajaon vihdoin julkisesti kommentoinut tilannetta.Greg Joswiak kertoi haastattelussa yhtiön ottavan USB-C;n käyttöön myös iPhone-mallistossa. Hänen kommenttinsa aiheeseen oli yksinkertaisesti se, ettäVaikka iPhonen Lightning-liitännästä on tehty jokseenkin merkitystään suurempi asia, on monella vannoutuneella Apple-fanilla mennyt jostain syystä ohi silmien se, että Apple on jo pala kerrallaan viime vuosien aikana siirtynyt USB-C:n käyttöön tuotteissaan. Jo aiemmin osa-mallistosta siirtyi käyttämään USB-C:tä ja hiljattain julkaistu uusin iPad-mallisto sinetöi siirtymän. Nyt sekä Mac-tietokoneet että iPadit ovat jo siirtyneet USB-C:n käyttöön.

Euroopan Unionin USB-C -laki on itse asiassa paljon merkittävämpi kuin pelkästään iPhonejen latausliitännän pakottaminen samaan muottiin muiden kanssa. Kävimme läpi USB-C -lainsäädännön ja sieltä löytyy monia merkittäviä kohtia kuten mm. langattomien kuulokkeiden ja kannettavien tietokoneiden siirtyminen USB-C -latausliittimen käyttöön sekä etenkin se, että jatkossa kaikkien laitteiden pitää tukea USB PD -pikalatausstandardia.Aiemmin esitettyjen arvioiden mukaan iPhonet siirtyisivät USB-C:n käyttöön vuoden 2023 aikana . Joswiak kieltäytyi kommentoimasta sitä, aikooko yhtiö jatkaa iPhoneissa Lightning-liitännän käyttöä Euroopan ulkopuolella. Todennäköisesti näin ei ole, onhan yhtiö sen verran päättäväisesti siirtynyt USB-C:n käyttöön jo muissa tuotteissaan - täysin vapaaehtoisesti ja globaalisti.