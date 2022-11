Lokakuun myydyimmät puhelimet - Xiaomin puhelimet nousussa, listalla mukana myös Oppo

"Huh huh, mikä kuukausi! 5G-puhelimet valtasivat listan ja jättivät 4G:t hännille. Lisäksi vaihtuvuus oli jopa ennätyksellistä, kun viisi puhelinta nousi listalle edelliskuukauteen verrattuna. Ja vielä listan ykkönenkin vaihtui! Lokakuun ykköseksi nousi OnePlus 9 5G, joka oli saatavilla Telian liittymäasiakkaille asiakasetuhintaan", kertoo Telian laiteliiketoiminnan johtaja Markku Saranpää.

Kuukausi on jälleen vaihtunut, jonka myötä operaattorit sekä muista jälleenmyyjistä Gigantti ja Veikon Kone ovat paljastaneet lokakuun myydyimmät puhelimet . Lisäksi DNA:lla ja Elisalla on omat tilastot älykellojen suhteen.Listat ovat tällä kertaa normaalia mielenkiintoisemmat.Esimerkiksi Telian listalla nähtiin melkoinen myräkkä, sillä kuukauden kymppikärkeen kiilasi viisi puhelinta, joita ei edellisen kuukauden myydyimpien listalle mahtunut.Telialla kärkipaikan otti hyvin Puhelinvertailun testissä menestynyt OnePlus 9





Xiaomin puhelimet ovat esiintyneet myydyimpien puhelimien tilastoissa jo hyvän aikaa. Xiaomin laitteiden suosio on myös tasaiseen tahtiin kasvannut, joka näkyy esimerkiksi Gigantin tilastoissa.



Gigantilla peräti kolme Xiaomin Redmi-puhelinta (Xiaomi Redmi Note 11, Xiaomi Redmi 10 C ja Xiaomi Redmi 9A) nousi listalle ja teilasi tieltään OnePlussan suositut mallit.



DNA:n myydyimmät puhelimet lokakuun 2022

Xiaomi Redmi 9C NFC Apple iPhone 13 5G OnePlus Nord CE 2 5G Samsung Galaxy A53 5G Samsung Galaxy A33 5G Samsung Galaxy A13 Samsung Galaxy A13 5G Apple iPhone 12 5G Xiaomi 11T 5G Apple iPhone 14 Pro 5G Apple iPhone 14 Pro Max 5G Honor Magic 4 Lite 5G OnePlus Nord 2T 5G Samsung Galaxy S21 FE 5G Apple iPhone 13 Pro 5G

Elisan myydyimmät puhelimet henkilöasiakkaille lokakuun 2022

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G Samsung Galaxy A13 Xiaomi Redmi Note 10 5G Apple iPhone 13 5G Samsung Galaxy A13 5G Samsung Galaxy A53 5G Xiaomi Redmi 9C NFC Samsung Galaxy A33 5G Apple iPhone 14 Pro Max 5G OnePlus Nord 2T 5G Apple iPhone 14 Pro 5G Xiaomi 11T 5G Apple iPhone 11 OnePlus 10 Pro 5G Xiaomi 12T Pro 5G

Elisan myydyimmät puhelimet yritysasiakkaille lokakuun 2022

Samsung Galaxy A13 Samsung Galaxy A32 5G Enterprise Edition Apple iPhone 12 5G Apple iPhone 14 Pro 5G Apple iPhone 14 Pro Max 5G Apple iPhone 13 5G Samsung Galaxy Xcover 5 Enterprise Edition Samsung Galaxy A53 5G Samsung Galaxy A33 5G Samsung Galaxy S21 FE 5G Apple iPhone 13 Mini 5G Apple iPhone 14 5G Samsung Galaxy A13 5G Samsung Galaxy A52s 5G Enterprise edition Apple iPhone 11

Telian myydyimmät puhelimet kuluttajille lokakuun 2022

OnePlus 9 5G Apple iPhone 13 5G Xiaomi 11T 5G Apple iPhone 12 5G OnePlus Nord CE2 Lite 5G Samsung Galaxy A13 5G Samsung Galaxy A53 5G Apple iPhone 14 Pro Max 5G Motorola E20 Samsung Galaxy A13

Telian myydyimmät puhelimet yrityksille lokakuun 2022

Samsung Galaxy A32 5G Samsung Galaxy A33 5G Samsung Galaxy A52s 5G Samsung Galaxy Xcover 5 Samsung Galaxy A53 5G Samsung Galaxy A13 LTE Apple iPhone 13 5G Samsung Galaxy A32 LTE Apple iPhone 12 5G Samsung Galaxy A13 5G

Gigantin myydyimmät puhelimet lokakuun 2022

Samsung Galaxy A13 Apple iPhone 13 Samsung Galaxy A33 Xiaomi Redmi Note 11 Samsung Galaxy A53 Xiaomi Redmi 10 C Apple iPhone 14 Pro Xiaomi Redmi 9A Samsung Galaxy S22 Apple iPhone 14 Pro Max

Veikon Koneen myydyimmät puhelimet lokakuun 2022

Samsung Galaxy A33 5G Samsung Galaxy A13 LTE Sony Xperia 10 IV 5G Samsung Galaxy A13 5G Samsung Galaxy A53 5G OnePlus Nord CE 2 5G Apple iPhone 14 Pro 5G Honor X7 Samsung Galaxy XCover 5 EE Oppo A16S

DNA:n myydyimmät älykellot ja -rannekkeet lokakuun 2022

Apple Watch Series 8 GPS Apple Watch Ultra GPS + Cellular 49mm Apple Watch SE GPS (2. sukupolvi) Huawei Watch GT 2 Apple Watch 8 GPS + Cellular Xplora X5 Play Apple Watch SE GPS Samsung Galaxy Watch5 4G Honor Band 5 Garmin Venu 2 Apple Watch SE GPS+Cellular (2. sukupolvi) Xplora XGO3 Huawei Watch GT 3 Huawei Watch Fit Honor Band 6

Elisan myydyimmät älykellot lokakuun 2022

Huawei Watch Fit Polar Vantage M2 Apple Watch S8 GPS Samsung Galaxy Watch 4 Polar Ignite 2 Spacetalk Adventurer lasten kellopuhelin eSIM Apple Watch S8 GPS+Cellular eSIM Apple Watch Ultra GPS+Cellular eSIM Huawei Band 6 Apple Watch SE 2 GPS Huawei Band 7 Samsung Galaxy Watch 4 LTE eSIM Suunto 7 Huawei Watch GT2 Pro Xiaomi Mi Watch Lite

Myös muualla Xiaomin puhelimet menestyivät hyvin. Esimerkiksi DNA:n kärkipaikan otti Xiaomi Redmi 9C NFC ja Elisalla kolmantena on Xiaomi Redmi Note 10 5G.Lisäksi kalliimmista malleista Xiaomi 11T menestyi hyvin ja Elisan listalla on myös tuore Xiaomi 12T Pro, sillä tätä myytiin Elisalla heti kunnon tarjouksella Mielenkiintoinen on myös Veikon Koneen lista, sillä sieltä löytyy edullinen Oppon puhelin. Suomessa tuotiin myyntiin lokakuun alussa kaksi edullista Oppon mallia , joista toinen on jo nyt myydyimpien puhelimien listalla.Applen osalta hyvin menestyi iPhone 13, joka otti toisen sijan DNA:n, Telian ja Gigantin listoilla. Applen iPhone 13 on tällä hetkellä parempi vaihtoehto kuin uudempi iPhone 14, sillä vanhempi malli on edullisempi, vaikka laitteet ovat lähes samanlaisia Uudet iPhone 14 Pro -mallit menestyivät hyvin, mutta näiden laitteiden kohdalla saatavuus on edelleen heikompaa.Samsungin osalta menestystä keräsivät totutusti edulliset ja keskitason Galaxy A -sarjan laitteet. Esimerkiksi Galaxy A13 ja Galaxy A53 menestyivät hyvin.Kellojen osalta Applen laitteet menestyivät vahvasti DNA:lla, sillä Apple nappasi lokakuun listalla kirkkaan kolmoisvoiton. Lokakuun myydyimpänä mallina jatkoi syyskuun tapaan Apple Watch Series 8 GPS. Apple Watch Ultra nousi puolestaan lokakuussa jo toiselle sijalle mallin saatavuuden hiljalleen parannuttua. Kolmantena on niin ikään tuore Watch SE GPS (2. sukupolvi) -malli.Myös Elisalla Applen laitteet menestyivät, sillä Watch Series 8 GPS on kolmantena ja samaisen kellon Cellular eSIM-versio on sijalla kahdeksan. Watch Ultra on puolestaan yhdeksäs.Elisalla kärjessä on kuitenkin edullinen Huawei Watch Fit ja toisena tulee Polar Vantage M2 -urheilukello.