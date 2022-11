Rovaniemi kielsi WhatsAppin, Signalin ja Telegramin käytön - koulut, päiväkodit eivät saa lähettää enää pikaviestejä

on päättänyt kieltää kaikkien pikaviestipalveluiden käytön. Mukana ovat siislisäksi myös vahvemmalla salauksella ja yksityisyydensuojalla varustetut palvelutkin, kutenjaKaupunki tiedotti työntekijöitään päätöksestä heti sen tultua voimaan eli 31.10.2022. Kielto koskee kaikkia pikaviestisovelluksia, joita kaupunki ei ole erikseen hyväksynyt. Isoimmin päätös osuu rovaniemeläisiin päiväkoteihin, joiden viestintä on pitkälti hoidettu WhatsAppin kautta. Rovaniemen mukaan viestintä hoidetaan toistaiseksi perinteisillä tekstiviesteillä, mutta tarkoitus on ottaa käyttöön uusi, vielä julkisesti määrittelemätön viestikanava ensi viikon aikana.Rovaniemen mukaan kiellon taustalla on huoli kyberturvallisuudesta. Kaupunki perustelee päätöstään mm. vuoden 2020 päätöksellä, jolla kiellettiin EU-alueella tapahtuvan viestiliikenteen siirto Yhdysvaltoihin. Taustalla oli tieto siitä, että Yhdysvaltain tiedustelupalveluilla on oikeus seurata kaikkea Yhdysvalloissa tapahtuvaa tietoliikennettä - ja mm. WhatsApp ei edelleenkään voi taata sitä, etteikö viestiliikennettä välittyisi EU:sta myös Yhdysvaltoihin.

Kielto koskee kategorisesti kaikkia Rovaniemen kaupungin työntekijöitä: työntekijät eivät saa enää käyttää työpuhelimissaan mitään viestisovelluksia, joita ei ole erikseen hyväksytty kaupunkin toimesta. Kielto ulottuu myös työntekijöiden omiin laitteisiin siten, että niilläkään mitään työhön liittyvää viestintää ei saa tehdä pikaviestipalveluiden kautta.Päivitys: Kielto peruttu