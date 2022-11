Miten käy, kilahtaako Elon Musk Apple-verosta?

Jokainen, joka ei ole asunut kiven alla teknologiauutisten suhteen viime viikkoina, lienee tietoinen, ettäon nytomistaja.Twitter sinänsä on pienin kaikista suurista sosiaalisen median alustoista, mutta sen yhteiskunnallista vaikutusta pidetään yleisesti valtavana. Tämä juontaa juurensa siitä, että Twitter on kanava, jossa journalistit, poliitikot ja maailman bisneseliitti ovat omina itsenään ja osallistuvat samaan keskusteluun samalla viivalla kuin kaikki muutkin.Elon Muskin yksi ajatus Twitterin tulevaisuudesta kytkeytyy siihen, että hän haluaa vähentää palvelun riippuvuutta mainostajista. Ja jos netissä mainostaja ei maksa palvelua, käyttäjät maksavat sen.Twitter on jo vuosien ajan tarjonnut mahdollisuutta julkisuuden henkilöille ja mm. toimittajille tilinsä vahvistamiseen. Vahvistuksen jälkeen käyttäjä on saanut nimimerkkinsä perään pienen sinisen merkin osoitukseksi siitä, että tili on todella sen omistuksessa, kenen tili väittääkin olevansa.

Musk haluaa nyt laajentaa konseptia siten, että sininen vahvistusmerkki olisi jatkossa kaikkien saatavilla - ja maksullisena. Tämä tarkoittaa myös sitä, että olemassaolevat vahvistetut käyttäjät joutuvat maksamaan kuukausimaksua siitä, että tili pysyy vahvistettuna.Maksutapahtuman helppouden vuoksi vahvistuksen voi ostaa suoraan Twitterin mobiilisovelluksen kautta, hintaan 8 dollaria kuukaudessa. Konseptia kokeillaan jo Yhdysvalloissa , aluksi iPhone-käyttäjien keskuudessa.Ja tässä piileekin yksi ongelma, jota Musk ei kenties ole suurissa visioissaan ottanut huomioon. Sekäettänappaavat kaikesta maksuliikenteestä itselleen 30 prosentin siivun. Myös kuukausimaksuista. Ja kumpikaan alusta ei salli sovellusten ohjaavan maksuja muille maksuvälitysalustoille, joiden kautta "sovelluskauppaveron" voisi kiertää.Sovelluskauppojen "verosta" on väännetty äänekkäästi peistä jo parin vuoden ajan. Pinnalle se nousi, kun Fortniten kehittäjä Epic Games yksinkertaisesti kieltäytyi hyväksymästä ehtoja . Lopputuloksena on alkanut pitkällinen prosessi, jossa sovelluskauppojen ehtoja tutkitaan edelleen sekä Yhdysvaltain hallinnon että Euroopan Unionin taholta.