Samsungilta uusi One UI 5 taittuville Fold 4 ja Flip 4 -puhelimille

Samsung on aloittanut käyttöjärjestelmäpäivityksen jakelun kahdelle uudelle laitteelle. Korealaisyhtiön uusin One UI 5 -päivitys, joka perustuu Android 13 -käyttöjärjestelmäversioon on nyt ensimmäisten Galaxy Z Fold 4 ja Flip 4 -käyttäjien saatavilla.Ensialkuun päivitys saapuu ladattavaksi Yhdysvalloissa beetatestausohjelmassa olleille, kertoo SamMobile , mutta pian tämän jälkeen jakelua laajennetaan myös laajempaan yleisöön.Firmwareversiolla BVK3 varustettu päivitys sisältää paljon uudistuksia, joita tulee Android 13 -käyttöjärjestelmän myötä, mutta myös parannuksia itse One UI -käyttöliittymään.Uudistuksiin kuuluvat mm. rutiinit ja moodit, joilla voi automatisoida puhelimen toimintaa eri tilanteissa, uusi käyttöliittymän ilme, paremmat ilmoitukset, videotaustakuvat, uudistetut widgetit ja paljon muuta.Samsung on myös julkaissut marraskuun tietoturvapäivitykset, jotka saatetaan puhelimiin päivityksen ohessa. Päivitys saapuu puhelimiin automaattisesti, mutta sitä voi myös hakea manuaalisesti asetuksista.

Näiden laitteiden ohella, noin 15 Samsungin laitetta on saanut Android 13 -päivityksen , mukaanlukien Galaxy S20, S21 ja S22-sarjat.