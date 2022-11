Nämä Samsungin puhelimet ovat jo saaneet Android 13 -päivityksen

Google julkaisi virallisesti Android 13 -version elokuussa , jonka jälkeen valmistajat ovat hiljalleen tuoneet päivitystä saataville eri puhelinmalleille. Valmistajista etenkinon ollut ahkeralla päällä, sillä jo useampi puhelin on saanut päivityksen.Ensimmäisenä lokakuun puolella Android 13 -versioon perustuvan One UI 5 -päivityksen sai Galaxy S22 -sarja.Galaxy S22 -sarjan jälkeen päivitys on saapunut Galaxy S21- ja Galaxy S20 -sarjoille sekä Galaxy Note20 -malliston laitteille.Myös ensimmäiset keskitason Galaxy A -puhelimet ovat saaneet päivityksen. Jakelu on aloitettu ainakin Galaxy A73-, Galaxy A53- ja Galaxy A33-puhelimille.Oman Samsungin puhelimen tilanteen voi katsastaa avaamalla asetuksista kohdan ohjelmistopäivitys.

Näillä Samsungin puhelimille päivitys on jo julkaistu

Päivitys on tulossa vielä useille malleille. Tarkempia tietoja Samsungin päivitysten aikataulusta näkee Android Update Trackerin sivuilta sekä esimerkiksi SamMobilen sivuilta.Puhelinvertailulla on myös oma lista, josta näkee kaikkien valmistajien mallit, joille Android 13 -päivitys on julkaistu tai sellainen on luvassa