Huhujen mukaan uusi OnePlus-lippulaiva pitää sisällään keraamisen rungon

OnePlussalta odotetaan uutta huippupuhelinta jo mahdollisesti tämän vuoden puolella. Vaikka yhtiö on esitellyt tänä vuonna jo OnePlus 10 Pro ja OnePlus 10 T -mallit, niin huhut ja vuodot käyvät jo kuumana seuraavaa OnePlus 11 mallia odotellessa.Uusimmat vuodot tarjoavat tietoja laitteen rakentesta. OnePlus 11 tulee olemaan eittämättä varustettu markkinoiden parhaimmistoon kuuluvilla teknisillä ominaisuuksilla, mutta laitteella on väitetysti myös yksi ässä hihassa.Weibo-vuotaja Digital Chat Stationin mukaan OnePlus 11 tulee pitämään sisällään harvinaisen keraamisen rungon. Asiasta kertoi Android Central . On epäselvää tässä vaiheessa tarkoitetaanko tällä kokonaan keraamista rakennetta vai onko siinä yhdistetty keraamisia materiaaleja ja esimerkiksi metallia.Tämä ei ole toki ensimmäinen tapaus, jossa keramiikkaa käytetään elektroniikkatuotteissa, tai edes älypuhelimissa. Mi Mix on käyttänyt materiaalia jo 2016, jolloin se sai kehuja kestävyydestä

Muiden huhujen mukaan OnePlus 11 saattaa saada mm. kaarevan näytön, kuten OnePlus 10 Pro -mallissa, 16 gigatavua RAM-muistia ja UFS 4.0 -tallennustilan. OnePlus on jo vahvistanut, että tulevasta laitteesta löytyy Qualcommin uuden sukupolven järjestelmäpiiri Snapdragon 8 Gen 2.Huhut kertovat myös, että OnePlus saattaa julkaista laitteen jo ennen vuoden vaihdetta, joka tarkoittaisi, että sillä olisi kolmen eri lippulaivapuhelimen julkaisu saman vuoden sisällä.