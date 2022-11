Tässä kaikki Samsungin One UI 5:n tuomat uudistukset

on jo tuonut usealle puhelimelle Android 13 -versioon perustuvan One UI 5 -päivityksen Android 13 -versio esimerkiksi parantaa yksityisyyttä ja turvallisuutta, tuo lisää ominaisuuksia Material You -väriteemaan ja mahdollistaa sovelluskohtaisen kielen valinnan.Näiden lisäksi valmistajat lisäävät laitteilleen omia erikoisuuksiaan.Esimerkiksi Samsungin puhelimissa käytetään One UI -käyttöliittymää. Uusin versio on One UI 5.0.One UI 5.0 sisältää runsaasti uudistuksia. One UI 5.0:n avulla voi esimerkiksi pinota pienoissovelluksia eli widgettejä aloitusnäytölle ja niiden välillä voi vaihtaa pyyhkäisemällä. Lisäksi lukitusnäyttöä voi muokata kattavammin ja jaetun näytön näkymän saa käyttöön pyyhkäisemällä kahdella sormella alhaalta ylöspäin.

Kaikki uudistukset näet alla olevasta kuvakaappauksesta, joka on otettu Galaxy S21 FE 5G-puhelimella.