Samsung toi Android 13 -päivityksen Fan Edition -puhelimille

Samsung on julkaissut uuden Android 13 -käyttöjärjestelmän sisältävän päivityksen levitykseen nyt myös parin viime vuoden Fan Edition -laitteille. Näihin kuuluvat Samsung Galaxy S20 FE ja S21 FE 5G -puhelimet. Lisäksi vuoden 2020 alussa julkaistu Galaxy Note 10 Lite saa päivityksen.Vaikka korealaisvalmistaja ei ole lainkaan julkaisemassa Android 13 -päivitystä kahdelle muulle Galaxy Note 10 -laitteelle, jotka esiteltiin syksyllä 2019, niin puoli vuotta myöhemmin julkaistu Lite-version sen nyt saa.Galaxy S20 ja S21 -sarjojen muut mallit saivat Android 13 -päivityksen jo alkukuusta, joten näiden sarjojen Fan Edition -mallien päivitys oli odotettavissa. Tosin tämän myötä S20 FE -malleista ainoastaan 4G-malliin on tullut päivitys, 5G-malliin päivity saapuu vasta ensi kuussa.Samsung Galaxy S20 FE 2022 -malliinkin päivitys on tulossa, mutta tiedossa ei ole julkaisuaikataulua. Näiden jälkeen kaikki S20, S21 ja S22-sarjan puhelimiin on saatavilla Android 13. Android 13 tuo mukanaan paljon uudistuksia . Näihin lukeutuvat mm. parempi yksityisyys ja tietoturva, uudistunut käyttöliittymän ilme ja kehittyneemmät mediatoiston ominaisuudet.