Huawei toi myyntiin 199 euron Watch GT 3 SE -kellon

on tuonut Suomessa myyntiin kevyen Watch GT 3 SE -älykellon.Watch GT 3 SE sijoittuu Watch GT 3 46 mm :n alapuolelle. Kaksikko eroaa vain tietyiltä osin.Watch GT 3 SE -mallissa käytetään polymeerikuitu rungon materiaalina, kun Watch GT 3:ssa käytetään ruostumatonta terästä ja muovia. SE -kello on tosin kevyempi, sillä ilman ranneketta kello painaa 35,6 grammaa. GT 3 puolestaan painaa 42.6 grammaa.Lisäksi eroa löytyy sensoreista. GT 3 -mallissa on ilmanpainemittari ja lämpömittari, joita ei siis GT 3 SE -versiosta löydy.GT 3 SE:n ominaisuuksiin kuuluvat 1,43-tuumainen AMOLED-näyttö, 5 ATM vesitiiviys, tuki viidelle sateliittijärjestelmälle, yli 100 urheilutilaa, sykemittaus, unenseuranta, mikrofoni, kaiutin ja jopa 14 päivän akunkesto langattomalla latauksella.Watch GT 3 SE -kellon myynti alkaa tänään 28. marraskuuta valikoiduilla jälleenmyyjillä. Laitteen suositushinta Suomessa on 199 euroa

Samalla hinnalla saa tällä hetkellä myös Watch GT 3 46mm Active Edition -mallia.Lue myös: