Samsungin tulevien Galaxy S23 -puhelinten julkaisuaikataulu vuoti

Vuosi alkaa olla siinä vaiheessa, että Samsungin valmistelut tulevan älypuhelinmalliston lippulaivan suhteen ovat jo kovaa vauhtia käynnissä. Korealaisyhtiö on perinteisesti yksi vuoden ensimmäisistä isoista julkistuksista älypuhelinmaailmassa, ja näin on myös ensi vuonna.Tiedot kuitenkin kertovat, ettei laitetta julkaista vielä tammikuussa, kuten oli joidenkin Galaxy S -lippulaivojen kohdalla. Näihin lukeutui mm. viimevuotinen Galaxy S21. Julkaisu tapahtuu tutusti helmikuussa, jolloin on julkistettu neljä viimeisestä viidestä Galaxy S -lippulaivasarjasta. Korealaislähteen mukaan Samsung on esittelemässä puhelimet heti helmikuun ensimmäisellä viikolla. Korealaissivuston lähteenä on ollut nimeämätön yhtiön johdossa oleva henkilö, joten tieto vaikuttaa olevan vahvalla pohjalla.Julkistuspaikkana tulee olemaan San Francisco, joka on toiminut Unpacked-tapahtuman järjestypaikkana ennenkin. Julkistus pitänee sisällään todennäköisesti paitsi Galaxy S23 -perusmallin niin myös Plus-kokoisen mallin sekä Note-sarjasta S Pen -kynän S-sarjaan tuoneen Galaxy S23 Ultran.

Kenties tulevan S-sarjan suurimpana uudistuksena on Exynos-piirin vaihtuminen Qualcommin yksityisoikeudella Samsungille valmistamaan nopeampaan Snapdragon-piiriin