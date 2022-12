Tässä Googlen ja Applen valitsemat parhaat sovellukset ja pelit

Google ja Apple ovat valinneet sovelluskauppojensa vuoden 2022 parhaat sovellukset ja pelit.Valinnat ovat osittain samanlaisia, mutta erojakin löytyy erilaisten kategorioiden myötä.Applella vuoden sovellus on BeReal, jonka avulla käyttäjät jakavat tietyn hetken arjesta muiden käyttäjien nähtäväksi. Googlella BeReal on käyttäjien valinta vuoden sovellukseksi.Googlen oma valinta on puolestaan Dream by WOMBO, joka luo tekoälyn avulla taidetta käyttäjän antaman tekstin perusteella.Vuoden mobiilipelistä ei ole epäselvyyttä.Sekä Applella (iPhone) että Googlella valinta kohdistui suositun battle royale-genren Apex Legends -pelin mobiiliversioon, joka julkaistiin mobiililaitteille toukokuussa . Googlella tämä on myös käyttäjien valinta vuoden peliksi.Muita valintoja on myös runsaasti.Esimerkiksi Applella vuoden iPad-sovellus on GoodNotes5, vuoden iPad-peli on Moncage, vuoden Apple Watch-sovellus on Gentler Streak.

Googlen puolella esimerkiksi vuoden paras Wear-sovellus on Todoist, vuoden paras sovellus tabletille on Pocket ja vuoden paras sovellus Chromebookille on BandLab.Kaikki Applen valinnat näet täältä ja Googlen valinnat täältä