esitteli jo vuosia sitten-sovelluksen, mutta tähän asti se on ollut saatavilla vain muutamissa maissa. Nyt Samsung on viimeinkin tehnyt muutoksen ja sovellus on saatavilla Galaxy-puhelimille myös Suomessa.Omalla Galaxy-puhelimelle Good Lock -sovelluksen ja sen muut lisäosat saa asennettua Samsungin omasta Galaxy Store -sovelluskaupasta Sovellus mahdollistaa Samsungin puhelimen One UI-käyttöliittymän kustomoinnin.Sovelluksen ja sen erilaisten lisäosien avulla voi esimerkiksi muokata siirtymispalkin painikkeet erilaisiksi kuvakkeiksi tai lukitusnäytöllä ilmoitusten ja mediatoistimen palkkia voi helposti siirtää.