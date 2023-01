Vinkit rakettien kuvaamiseen: Näin saat ilotulitteista mahtavia kuvia

Vuosi vaihtuu taas pian, mikä tarkoittaa tietysti sitä että ihmiset kokoontuvat juhlistamaan tulevaa vuotta ja muistelemaan mennyttä. Samalla ammutaan todennäköisesti muutamia raketteja, joista olisi mukava räpsäistä pari kuvaa.Suomen pimeä, joskin tällä kertaa luminen, talvi on armoton valokuvaamiselle etenkin älypuhelimilla, joten kokosimme muutamia neuvoja, joiden avulla saatat saada onnistuneita otoksia raketeiden välkkeestä.

Ennakkovalmistelut

Kuvausasetukset

Sovellusehdotuksia

Pikkuvinkit

Ennen kuin ensimmäiset raketit lähetetään taivaalle, tarkista millaisella välineistöllä olet kuvaamassa. Onko mahdollista tukea puhelinta jalustalla (tripodilla) tai jollakin muulla tuella, joka eliminoi pienetkin tärinät ja heilahdukset. Jos kuvaat käsivaralla pimeässä ja pitkällä valotusajalla, tulee kuvista herkästi suttuisia. Uusimmissa älypuhelimissa on optinen kuvanvakain, joka auttaa eliminoimaan käsien tärinää.Mikäli sopivaa tuentaa ei ole mahdollista järjestää, niin katso löytyykö puhelimen kamerasovelluksesta mahdollisuus ajastettuun kuvaukseen. Ajastuksen ansiosta voit keskittyä pelkästään pitämään puhelinta paikoillaan ja puhelin hoitaa itse kuvan ottamisen. Hankaluutena on tietysti arvioida koska raketti räjähtää.Kuvia voi yrittää ottaa myös sarjakuvaustoimintoa käyttämällä.Valotusaika kannattaa säätää suureksi, tai ainakin muutaman sekunnin mittaiseksi, jotta ilotulitekuviin saataisiin taltioitua näyttävät valojuovat. Lyhyellä valotusajalla otetuissa kuvissa valojuovat ovat lyhyitä tai lähes pistemmäisiä, minkä takia kuvista ei tule tunnelmallisia. Pitkä valotusaika luo omat haasteensa kameran vakaana pitämisessä, kuten yllä jo käytiin läpi. Tarkista myös että puhelimesi kamerasovellus antaa mahdollisuuden valotusajan muuttamiselle. Sovelluskaupoista ladattavat kameraohjelmat antavat lopulta mahdollisuuden säätää valotusaikaa, mutta ohjelmaan kannattaa tutustua hyvin ennen kuvaussessiota.Tarkista samalla millä ISO-arvolla tai herkkyydellä puhelin on ottamassa kuvia ja käytä pientä arvoa. Mitä suurempi arvo on, sitä herkempi kamera on taltioimaan valoa, mikä mahdollistaa lyhyet valotusajat huonossa valaistuksessa. Kääntöpuolena on se, että kuvista tulee rakeisia jos arvo on liian suuri.Ja se tärkein:Et tee sillä mitään kaukana olevien kohteiden kuvaamisessa. Lähellä olevat ihmiset tai esineet voivat heijastaa salaman valoa, mikä voi johtaa epäonnistuneisiin otoksiin. Älä myöskään käytä zoomia, koska se heikentää kuvanlaatua. On muutenkin hyvä napata mahdollisimman paljon taivasta kuvaan, koska et ikinä tiedä missä kohtaa ilotulite räjähtää. Lukitse tarkennus myös varmuuden vuoksi etukäteen: Yleensä se onnistuu painamalla näytöllä tarkennuspistettä sormella.Mikäli puhelimen tai tabletin oletuskamerasovelluksesta ei löydy säätöjä, kannattaa turvautua kolmannen osapuolen tarjoamaan kamerasovellukseen. Ellei säätäminen ole sinun juttusi, niin tarkista löytyykö kamerasovelluksesta erikseen tilaa ilotulitekuvaukseen.Alla on muutamia sovellusehdotuksia, joista voi olla hyötyä uuden vuoden kamerasessioissa. Jos tiedät parempia ohjelmia, kerro niistä ihmeessä muille uutiskommenteissa.Kädet kannattaa pitää kuvaussession aikana lämpimänä, koska kosketusnäyttö ei välttämättä reagoi kohmeisiin sormiin. Jos puhelimen kyljessä on erillinen fyysinen kamerapainike, kannattaa sitä käyttää varmuuden vuoksi: se toimii tilanteessa kuin tilanteessa.Useimmissa nykyaikaisissa puhelimissa löytyy myös mahdollisuus kuvata hidastevideota. Toiminnolla saa näyttävää videomateriaalia rakettien nopeasta irtaantumisesta laukaisutelineestä. Muista kuitenkin, että hidastevideoissa käytetään korkeaa kuvataajuutta (120 FPS, 240 FPS), minkä takia videon yksittäisen kuvan valotusaika on alhainen ja kuva jää helposti pimeäksi. Korkea kuvataajuus voi aiheuttaa myös ongelmia jos lähistöllä on loisteputkia tai muuta valaistusta: ympäristön valo näkyy välkkyvän videolla.Muista myös pysytellä turvallisen etäisyyden päässä raketeista.