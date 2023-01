Lista: Maailman myydyimmät puhelimet ikinä

Kaikkien aikojen eniten myydyt puhelimet

# Malli Julkaisu Myyntimäärä 1 Nokia 1100 2003 250 miljoonaa 2 Nokia 1110 2005 247,5 miljoonaa 3 Apple iPhone 6 2014 224 miljoonaa 4 Nokia 105 2013 200 miljoonaa 5 Apple iPhone 6s 2015 174,1 miljoonaa 6 Apple iPhone 5s 2013 164,5 miljoonaa 7 Nokia 3210 1999 161 miljoonaa 8 Apple iPhone 7 2016 159,9 miljoonaa 9 Apple iPhone 11 2019 159,2 miljoonaa 10 Apple iPhone XR/XS 2018 151,1 miljoonaa 11 Nokia 6600 2003 150 miljoonaa 12 Nokia 1200 2007 150 miljoonaa 13 Nokia 5230 2009 150 miljoonaa 14 Samsung E1100 2009 150 miljoonaa 15 Apple iPhone 5 2012 146,2 miljoonaa

Usein listaamme viimeisen kuukauden tai viimeisen vuoden aikana eniten myydyt kännykät. Mutta oletko koskaan pohtinut, mitkä kännykkämallit ovat kautta historian neMaailman kymmenen myydyimmän kännykän lista on hellyttävän tylsä sillä listalle mahtuu ainoastaan kaksi valmistajaa:ja. Nokia kaappaa kärkisijat itselleen äärimmäisten edullisten, vuosituhannen alussa julkaistujen peruspuhelinten ansiosta.Älypuhelinten osalta taas maailma on puolestaan puhtaasti Applen talutusnuorassa, sillä ainoa toinen myydyimpien listalle kipuava älypuhelin on muinainen Nokia 5230, joka on hieman siinä ja siinä, lasketaanko sitä älypuhelimeksi nykytermein.

Ykkösenä olevan Nokia 1100 nousukiidosta uutisoimme jo 16 vuotta sitten , kun puhelimen myynti ylitti 200 miljoonan kappaleen rajan.Applen luvuissa ovat mukana kaikki samalla kertaa julkaistut variantit, eli vaikkapa iPhone 7 sisältää myös iPhone 7 Plussan myyntiluvut ja iPhone 11 sisältää iPhone 11, iPhone 11 Pro sekä iPhone 11 Pro Maxin myyntiluvut.Uusimpien puhelinmallien nousu myyntilistoille näyttää hyvinkin epätodennäköiseltä, lukuunottamatta Applea. Valikoima on räjähtänyt Android-maailmassa valtavasti ja vaikkapa Samsung puskee ulos kymmenittäin malleja joka vuosi - joten ostajat hajaantuvat useille malleille ja merkeille. Samaan aikaan edullisten peruspuhelinten myynti on romahtanut murto-osaan vuosituhannen alun luvuista, kun moni osti ensimmäiseksi puhelimekseen edullisen ja luotettavan perus-Nokialaisen.Itse asiassa myydyin Android-puhelin löytyy listan ulkopuolelta ja vain korostaa aiempaa: kautta aikain eniten myyty Android-malli on vuonna 2012 julkaistu Samsung Galaxy S III , joka myi elinkaarensa aikana noin 70 miljoonaa kappaletta, kun sen mini-sisarversion myyntiluvut lasketaan mukaan.