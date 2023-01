Nothing Phone (1) sai ison päivityksen

Nothing on aloittanut uuden päivityksen jakelun älypuhelimelleen. Uusi päivitys tuo mukanaan ison kasan uudistuksian, joihin lukeutuu uusia glyph-soittoääniä, parannuksia animaatioihin ja paljon muuta.Nothing Phone (1) on yhtiön ensimmäinen, viime heinäkuussa esitelty Android-älypuhelin . Sen erikoisuuksiin kuuluu muista Android-laitteista poikkeava, osittain läpinäkyvä muotoilu sekä Glyph-valot, joilla pystytään näyttämään tietoa esimerkiksi soittajasta.Nyt julkaisu päivitys on Nothing Phonen jo toinen Android 13 -käyttöjärjestelmään perustuva beetapäivitys. Se tarjoaa uusia ominaisuuksia ja parannuksia. Näihin lukeutuu muun muassa uusi Glyph-ominaisuuteen perustuva soittoääni, uudet ilmoitukset ja yli tuplamäärä taustakuvia.Lisäksi päivitys paramat kameran käyttöliittymää, akkukestoa ja yleistä vakautta.Käyttäjät, jotka ovat liittyneet Nothingin beetaohjelmaan, ovat voineet päivittää laitteensa uuteen versioon 13. päivä lähtien.