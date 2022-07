Nothing phone (1) -puhelimen hinta alkaa 499 eurosta

"Nothingin phone (1) on erittäin tervetullut uusi ja raikas tuulahdus Android-puhelinten hieman monotoniseenkin joukkoon. Puhelin erottuu edukseen poikkeuksellisella designillaan, sillä sen läpinäkyvä takakuori kiinnittää huomiota ja luo puhelimelle futuristisen ilmeen. Takakuoreen upotetut LED-valonauhat mahdollistavat uniikin tavan kiinnittää käyttäjän huomio erinäisistä notifikaatioista ja tulevista puheluista", kertoo Verkkokokauppa.comin tuotepäällikkö Juha Orava.

-yritys julkaisee tänään 12. heinäkuuta yrityksen ensimmäisen puhelimen, joka on nimeltään. Jo aiemmin kerrottiin, että laite tulee saataville operaattoreiden osalta Elisan kautta ja nyt Verkkokauppa.com tiedottaa tuovan laitteen myyntiin ainoana jälleenmyyjänä.Samalla vahvistettiin hinta 8/128 gigatavun version osalta. Tämä versio maksaa Suomessa 499 euroa. Todennäköisesti 12/256 gigatavun versio maksaa 599 euroa.Nothing phone (1) eroaa muista Android-laitteista ulkonäön osalta, sillä laitteen takapaneeli on läpinäkyvä





Laite käyttää Android-käyttöjärjestelmää ja omaa Nothing OS -ohjelmistoa. Laitteelle luvataan tuoda kolme suurta käyttöjärjestelmäpäivitystä.



Puhelimessa on kaksi takakameraa. Pääkamera perustuu 1/1.56 tuuman 50 megapikselin Sony IMX766 -sensoriin, jossa on f/1.88-aukko ja optinen kuvanvakain (OIS). Laitteessa on keskitason Snapdragon 778G+ -piiri ja 120 hertsin AMOLED-näyttö.Nothing phone (1) esitellään yleisölle 12.7.2022 järjestettävässä Keynote-esityksessä, jonka jälkeen Nothing phone (1) -puhelimen viisi erilaista mallia ovat ennakkotilattavissa klo 19 alkaen.