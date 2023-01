Päivän diili: Polarin Grit X -urheilukello on nyt 100 euroa halvempi

Kotimaisen Polarin vuonna 2020 julkaisemaa Grit X -urheilukelloa saa nyt selvästi edullisemmalla hinnalla.Grit X maksaa nyt 167,60 euroa , kun yleensä laitetta myydään hintavertailupalvelu Hintaoppaan mukaan 299 eurolla. Aiemmin kyseinen kello on ollut tarjouksessa 269 euron hinnalla, joten säästöä tulee nyt 100 euron verran.Tämä 64 grammaa painava kello on varustettu kestävällä rakenteella ja 1,2-tuumaisella näytöllä. Polarin mukaan sisäänrakennettua GPS-paikannusta hyödyntävä Grit X on kehitetty ulkonaliikkujille, jotka treenaavat mieluummin poluilla kuin teillä. Treeniaikaa kellon luvataan tarjoavan jopa 40 tunnin edestä GPS ja rannesykemittaus päällä sekä virransäästötiloja hyödyntämällä kellon akunkesto voi yltää jopa 100 tuntiin.

Päivän diili

Tarjous löytyy Powerilta.