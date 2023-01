WhatsAppissa voi pian helposti lähettää valokuvia alkuperäisellä laadulla

kehittää parhaillaan ominaisuutta kuvien lähettämiseen alkuperäisellä laadulla, kertoo sovellusta tarkasti seuraava WABetaInfo -sivusto WhatsApp on erittäin kätevä ja nopea tapa jakaa valokuvia kavereille, mutta huono puoli lähettämisessä on se, että WhatsApp pakkaa ja pienentää kuvien kokoa automaattisesti varsin reilulla kädellä, jonka myötä lähetetyt kuvat eivät välttämättä ole järin laadukkaita.Tällä hetkellä WhatsApp tarjoaa kolme vaihtoehtoa media latauksen laaduksi (Asetukset - Tallennustila ja data - Median latauksen laatu). Vaihtoehtoja ovat automaattinen, paras laatu ja dataa säästävä, joka on tällä hetkellä sovelluksessa heikosti suomennettu muotoon "tietojen tallentaminen" (data saver).Vaikka vaihtoehdoista valitsee parhaan laadun, WhatsApp pakkaa ja pienentää kuvaa rajusti. Esimerkiksi noin 3 megatavun kuva saapuu vastaanottajalle enää 100 kilotavun kokoisena.WABetaInfon mukaan WhatsAppin uusimmassa betaversiossa kuvia lähetettäessä yläreunaan on ilmestynyt uusi asetukset-kuvake, jonka kautta käyttäjä voi määrittää lähetettävän valokuvan laadun. Vaihtoehdoissa on siis myös alkuperäinen laatu.

Ominaisuus on vielä kehitysvaiheessa, joten tuota ominaisuutta ei vielä pääse testaamaan. Oletettavasti ominaisuus on kuitenkin tulossa sovellukseen lähiaikoina.Tälläkin hetkellä WhatsAppin avulla voi jakaa kuvia alkuperäisellä laadulla, mikäli kuvan jakaa dokumenttina . Uusi ominaisuus kuitenkin nopeuttaisi prosessia selvästi.Katso myös: Nyt voit lähettää viestin itsellesi WhatsAppissa