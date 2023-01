Android estää pian vanhojen sovellusten asentamisen pysyvästi

Syksyllä tulossa olevakäyttöjärjestelmäpäivitys muokkaa yhdellä merkittävällä tavalla Android-käyttäjien elämää.Uudessa käyttöjärjestelmässä on estetty pysyvästi todella vanhojen sovellusten asentaminen. Mikäli sovellus on suunniteltu toimimaan Android 6.0:ssa tai sitä vanhemmissa Androidin versioissa, sitä ei voi asentaa jatkossa puhelimeen lainkaan.Eli jos sovellus on päivitetty viimeksi yli 8 vuotta sitten, eikä kertaakaan sen jälkeen, sitä ei yksinkertaisesti voi asentaa Android 14 käyttävään kännykkään - mitenkään. Edes ns.ia eli APK-sovelluspaketin asentaminen suoraan puhelimeen ei onnistu, mikäli sovellus on liian vanha.Päätöksen taustalla on tietoturva: Android 6.0 salli vielä sovelluksille monia sellaisia oikeuksia, joita sovellukset eivät nykypäivän Androideissa saisi. Mutta yhteensopivuuden vuoksi tuollaisetkin sovellukset ovat voineet toimia myös uusissa puhelimissa, muinaisen Androidin "käyttäytymissäännöillä", modernien sääntöjen sijaan.

Tähän yhteensopivuuden luomaan turvallisuusaukkoon ovat iskeneet viime vuosina useat haittaohjelmat: ne eivät voisi toimia lainkaan Android 13 sääntöjen mukaan, mutta uskottelemalla käyttöjärjestelmälle olevansa vanhoja sovelluksia, ne ovat saaneet löysemmät säännöt käyttöönsä. Aiheesta uutisoi ensimmäisenä 9to5google.com Android 14 julkaistaan todennäköisesti syyskuussa 2023.