Uskaltaako kännykän laturin jättää seinään?

Kännykkää ei pitäisi koskaan ladata nukkuessa tai silloin, kun kotona ei olla, sillä siitä syntyy väistämättä tulipaloriski . Tämä on yksiselitteinen ohjeistus käytännössä kaikilta laitevalmistajilta ja myös pelastusalan viranomaisilta.Mutta entäpä laturi, joka ei ole kytkettynä mihinkään ladattavaan laitteeseen? Uskaltaako sen jättää ns. tyhjänä pistorasiaan?Asiaa on selvitelty sekä Suomessa että maailmalla aina aika ajoin ja vastaus on kohtuullisen selkeä:Tämä johtuu siitä, että laturin ollessa "tyhjäkäytöllä" eli kun se ei lataa mitään laitetta, se myös ottaa virtaa vastaan vain minimaalisen vähän - tai ei ollenkaan, hieman laturista riippuen.Näin ollen myöskään ylikuumenemisen ja muiden mahdollisten riskien todennäköisyys on äärimmäisen pieni.Tähän sääntöön on kuitenkin

Laturit suositellaan irrotettavaksi pistorasiasta ukonilmalla. Ukonilmallakaan laturista yleensä ei ole riskiä ympäristölle, vaan laturille itselleen. Eli ukonilmalla sähköverkkoon saattaa tulla piikki, joka rikkoo laturin.Toisen poikkeuksen muodostavat epämääräiset ns. tarvikelaturit, eli muut kuin kännykkävalmistajan itsensä valmistamat laturit. Etenkin harmaatuontina tuodut tai suoraan EU-alueen ulkopuolelta itse ostetut laturit eivät välttämättä täytä EU:n turvallisuusmääräyksiä ja niiden rakenteellinen laatu voi olla erittäin heikko.Halpa, "merkitön" laturi voi olla niin huonoa tekoa, että se ylikuumenee jopa ilman, että se olisi lataamassa mitään laitetta. Myös mahdolliset - jopa vaaralliset - sähköviat ovat huomattavasti paljon todennäköisempiä tarvikelaturien kohdalla.Aihetta ovat käsitelleet mm. Yle ZDNet sekä lukuisat muut julkaisut vuosien mittaan.Laturia ei myöskään tarvitse ottaa pois pistorasiasta sähkön säästämiseksi, ellei ole todella, todella tarkka rahoistaan. Energiayhtiö mukaan keskiverto kännykän laturi kuluttaa vuoden pistorasiassa ollessaan - ilman latausta - noin 0,25 kilowattituntia energiaa. Eli vuoden 2022 lopun kovimmillakin, noin 50 sentin kWh-hinnoilla, vuosikustannus olisi noin 13 senttiä. Vuodessa. Aiemmilla, noin 10 sentin sähköhinnoilla kustannuksia vuodessa kertyisi noin 2,5 senttiä.Luonnollisesti jos latureita on kotona kymmenittäin, syntyy niistä kertaluokkaa isompi sähkölasku, mutta kymmenenkin keskiverron laturin "tyhjäkäyttö" kerryttäisi vuodessa vain korkeintaan 1,30 euron sähkölaskun.