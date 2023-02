Tässä Galaxy S23 -sarjan hinnat Suomessa - aluksi myynnissä edullisemmin kampanjahinnoilla

Galaxy S23 -sarjan hinnat

S23 Ultra (1TB): 1 899 €

S23 Ultra (512GB): 1 649 €

S23 Ultra (256GB): 1 449 €

S23+ (512GB): 1 399 €

S23+ (256GB): 1 249 €

S23 (256GB): 1 049 €

S23 (128GB): 999 €

S23 (128GB) - Enterprise edition: 1 019 €

vuoden 2023 Galaxy S23 -sarja on julkaistu ja pian laitteet ovat jo kuluttajien käsissä.Laitteet tulevat saataville heti seuraavana päivänä eli 2.2.2023 alkaen. Myynti aloitetaan kampanjalla, joka on voimassa 1.2. - 16.2.Kampanjan aikana laitteita saa jonkin verran edullisemmalla hinnalla, vaikkakin hintaa laitteilla on melkoisen paljon. Tosin Samsungin mukaan nykyään entistä enemmän ostetaan kalliita laitteita, joiden hinnat alkavat 600 eurosta ja myös yli 1000 euron mallit kelpaavat.Kampanjan aikana Galaxy S23:n 256 gigatavun version saa 999 eurolla, S23+:n 512 gigatavun version saa 1249 eurolla ja Galaxy S23 Ultran 512 gigatavun mallin saa 1449 eurolla.

Mallien speksit näet alla olevista linkeistä: