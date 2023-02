Galaxy S23 -sarja julkaistu - Galaxy S23 Ultran 200 megapikselin kameralla saa entistä parempia kuvia pimeällä

Galaxy S23 Ultra

julkaisi tänään Unpacked-tapahtumassa tämän vuoden lippulaivamalliston,-sarjan.Kolmikon tähti on tietenkin Galaxy S23 Ultra , joka on jatkoa hyvin menestyneelle Galaxy S22 Ultralle Galaxy S23 Ultra ei ehkä ole tällä kertaa niin suuri uudistus edeltäjään nähden, mutta tietyissä asioissa on parannettu pykälällä tai kahdella.Ultran merkittävin tekniikka löytyy takaa usean kameran muodossa.Tällä kertaa uudistusta on saanut pääkamera. S22 Ultrassa on 108 megapikselin sensori, mutta S23 Ultraan laitettu 200 megapikselin ISOCELL HP2 -sensori (F1.7, FOV 85º).

Galaxy S22 Ultran kohdalla vähäisessä valaistuksessa toteutettu kuvaus on loistavalla tasolla, mutta uuden sensorin avulla Samsung lupaa S23 Ultran tekevän vieläkin parempaa jälkeä.Tarjolla on myös parempi optinen kuvanvakain (OIS), jonka ansiosta esimerkiksi videokuvaus on parempaa, ja automaattinen tarkennus on aiempaa tehokkaampaa.Videoihin liittyen 200 megapikselin sensori kykenee tuottamaan 8K 30 fps -videokuvaa, mutta muilla kameroilla voidaan kuvata enintään 4K 60fps -videota. Ohjelmistoon on myös lisätty tekoälyä, joka parantaa videoiden laatua.Muita kameroita ovat 12 megapikselin ultralaajakulma (F2.2, FOV 120º), 10 megapikselin 3x telekamera (F2.4, FOV 36º) ja 10 megapikselin 10x telekamera (F4.9, FOV 11º) sekä uusittu 12 megapikselin etukamera (F2.2, FOV 80º). Etukameralla muun muassa boke-efekti on aiempaa parempi.Kameroita voi nyt myös paremmin hyödyntää sosiaalisessa mediassa, sillä Samsung tekee yhteistyötä Instagramin, Snapchatin ja TikTokin kanssa, joten nämä sovellukset hyödyntävät Samsungin kameraohjelmistoa.Toinen selkeä muutos löytyy sisältä uuden piirin muodossa.Laitteessa on Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy eli Qualcommin uusimmasta piiristä vain Samsungille mukautettu versio. Tässä piirissä on esimerkiksi nostettu hieman kellotaajuuksia, jonka myötä puhelimet tarjoavat hieman parempaa suorituskykyä tavallisiin Snapdragon 8 Gen 2 -piireihin verratessa.Ulkoisesti S23 Ultra muistuttaa vahvasti edeltäjäänsä, mutta muutamia eroja tämänkin osalta on saatu. S23 Ultra on ensimmäinen laite Gorilla Glass Victus 2 -lasilla, joka kestää paremmin kovia pintoja pudotessa. Laite on nyt myös entistä ekologisempi, sillä valmistuksessa on hyödynnetty kierrätettyjä materiaaleja.Etupuolen 6,8-tuumainen Dynamic AMOLED 2X -näyttö yltää 3088 x 1400 pikselin tarkkuuteen ja 1-120 hertsin virkistystaajuuteen. Kirkkautta on 1750 nitiä.Lisäksi Ultrassa on 5000 mAh akku, joka tukee 45 watin langallista latausta ja myös langaton lataus onnistuu. S Pen löytyy sisäänrakennettuna, mutta tällä kertaa se ei ole saanut juurikaan parannusta. S Pen tukee nyt Googlen sovelluksia.Galaxy S23 Ultra hyödyntää tuoreinta Android 13 -versiota, jonka päällä toimii One UI 5.1. Samsungin päivityslupaus on parasta Android-laitteiden osalta, sillä S23 Ultra Android-versioita aina Android 17 -versioon asti ja tietoturvapäivityksiä viiden vuoden ajan.S23 Ultran ohella julkaistiin myös Galaxy S23 ja Galaxy S23+ Nämä laitteet ovat perinteisimpiä kärkikastiin kuuluvia laitteita.S23 on pienempien älypuhelimien ystäville suunnattu, sillä 168 gramman painoisessa laitteessa on 6,1-tuumainen Dynamic AMOLED 2X 48 - 120 hertsin virkistystaajuudella.S23+ -mallissa on puolestaan 6,6-tuumainen näyttö ja se painaa 196 grammaa.Pienemmässä laitteessa on 3900 mAh akku ja isommassa 4700 mAh akku.Ulkoisesti laitteet ovat saaneet päivitystä, sillä kolmen takakameran ympärillä ei ole enää omaa kohoumaa.Kuvaaminen onnistuu 50 megapikselin pääkameralla (F1.8, FOV 85º), 12 megapikselin ultralaajakulmalla (F2.2, FOV 120º) ja 10 megapikselin 3x telekameralla (F2.4, FOV 36º). Etupuolella on 12 megapikselin kamera.Laitteissa on myös sama Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy -piiri kuin Galaxy S23 Ultrassa ja sama ohjelmisto pitkällä päivitystuella.Hinnat alkavat 999 eurosta S23:n kohdalla, 1249 eurosta S23+:n osalta ja Ultrasta saa maksaa vähintään 1449 euroa. Tarkemmat hintatiedot ja saatavuuden näet tästä jutusta.