Garmin julkaisi vívomove-sarjaan uuden perinteistä analogista kelloa muistuttavan älykellon

"Tyylikkyyden ja toiminnallisuuden hienosti yhdistävä vívomove Trend on suunniteltu jokapäiväiseen elämään", kertoo Garmin-yhtiön maailmanlaajuisen kuluttajamarkkinoinnin varatoimitusjohtaja Susan Lyman. "Pienikokoisessa, hienostuneessa vívomove Trendissä on kaikki suositut hyvinvointi-, liikunta- ja älyominaisuudet. Kello sopii käytettäväksi töissä, salilla ja kaikkialla muuallakin."

on esitellyt vívomove -sarjaan vívomove Trend -hybridiälykellon, joka muistuttaa perinteistä älykelloa, mutta tarjoaa kosketusnäytön avulla älykellon ominaisuuksia. Sarjaan kuuluu muitakin vaihtoehtoja, kuten Puhelinvertailun testaama Garmin vívomove Sport





Garmin vívomove Trendissä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu kellonkehä ja kotelon koko on 40 millimetriä. Tässä puettavassa laitteessa on paksut, oikeat viisarit ja koko kellotaulun kokoinen kätketty kosketusnäyttö, joka tulee näkyviin vain tarvittaessa. Viisarit liukuvat dynaamisesti syrjään, kun kosketusnäyttöä käytetään esimerkiksi hyvinvointitietojen seurantaan tai älykkäiden ilmoitusten tarkistamiseen.



Esimerkiksi vívomove Sportiin verratessa Trend tarjoaa hieman suuremman LCD-kosketusnäytön.Lisäksi Trend tukee Garmin Pay -lähimaksuratkaisua, jota Sport ei tue.Akunkeston luvataan yltävän jopa viiteen vuorokauteen ja kello tukee nyt Qi-alustoja langattomaan lataukseen.Hyvinvoinnin seurantaan Trend sisältää tuttuja Garminin ominaisuuksia, kuten Body Battery -energiatason seurannan, sykemittauksen, unen seurannan ja unenlaadun pisteytyksen, veren happitason seurannan, stressitason seurannan ja naisen hyvinvoinnin seurannan.Lisäksi Trendissä on paljon liikuntaominaisuuksia. Esiladattuihin lajiprofiileihin kuuluvat mm. jooga, voimaharjoittelu, sykettä nostava treeni, juoksu. Sisäänrakennettua GPS-yhteyttä ei ole, vaan tätä varten tarvitsee Android- tai iOS-puhelimen.Garmin vívomove Trendin suositushinta on 339 euroa ja kello on jo saatavilla tietyiltä jälleenmyyjiltä.