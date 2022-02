Arvostelussa Garmin Vivomove Sport - älykello, viisarikello vai aktiivisuusranneke? Kaikkia niitä, mutta kömpelössä paketissa

Vivomove Sport eroaa selkeästi monista muista Garminin kelloista siinä, että kellon ulkonäkö ei anna juurikaan vihjeitä siitä, että kyseessä on urheilukello.

Noin 180 euron hinnalla myytävä Vivomove Sport on Garminin mallistossa suhteellisen edullinen tapaus, joten kello kiinnostaa siinäkin mielessä varmasti laajempaakin ostajakuntaa. Erikoinen design varmasti myös houkuttaa osaa potentiaalisista ostajista.

Kyseessä on siis pieni ja siro Garminin älykello, joka näyttää päällisin puolin perinteiseltä analogiselta viisarikellolta. Mutta ulkonäkö hämää hieman ja tarkemmin rapsuttamalla alta paljastuu taitavasti piilotettu täysverinen älykello.

Testipenkkiimme saapui alkuvuodesta 2022 julkaistu Garmin Vivomove Sport , jonka määrittely on monella tapaa haastava tapaus.

Ranneke kellossa kuitenkin vihjaa kellon käyttötarkoituksesta: ranneke on urheiluun sopivaa silikonia, josta löytyy kiitettävän paljon säätölovia tarkan tiukkuuden löytämiseksi. Vivomove Sportin saa kuitenkin halutessaan vieläkin huomaamattomammaksi: kello käyttää standardia 20mm leveää rannekkeen kiinnikettä, joten kelloon voi halutessaan vaihtaa käytännössä minkä tahansa rannekellon rannekkeen.

Kello on hyvinkin yksinkertaisen riisuttu ulkonäöltään: ei lainkaan painikkeita, ei teollista designia reunuksissa, ei mitään, mikä yleensä liitetään jykeviin urheilukelloihin. Kellotaulussa näkyy ainoastaan minuutti- ja tuntiosoittimet sekä pieni Garminin logo. Eli aivan perinteisen analogikellon muotoilua siis.

Garminin oma älypuhelinsovellus Garmin Connect on tilastonörtin unelma monella tapaa. Sovelluksen valikoiden takaa löytyy valtava määrä nippelitietoa sekä yksittäisistä treeneistä kuin yleisestä terveydentilastakin.

Lisäksi vaikkapa tekstiviestien lukeminen näytöltä, johon mahtuu kerrallaan vain murto-osa tekstiviestin sisällöstä, on lähinnä turhauttava kokemus.

Muotoiluvalintojen takia kellon käytettävyys on lähes samaa tasoa kuin markettien aktiivisuusrannekkeissa - mutta vieläkin heikompaa. Miksikö heikompaa? Aktiivisuusrannekkeissa toimintoja on yleensä naurettavan vähän tarjolla - mutta Garmin Vivomove Sport sisältää lähes kaikki ominaisuudet, mitä "isot" urheilukellotkin sisältävät. Eli ikonien, sorminaputtelun ja pienen näytön avulla pitäisi voida navigoida valikoissa, joista löytyy hengästyttävä määrä toimintoja.

Mitään painikkeita ei ole, joten vaikkapa suorituksen mittaaminen käynnistetään painamalla kellotaulua sormella ensin pitkään, sen jälkeen napauttamalla suoritusta kuvaavaa ikonia, valitsemalla seuraavaksi ikonilistalta oikealta näyttävän liikuntamuodon, napauttamalla näyttöä valinnan vahvistamiseksi, napauttamalla GPS-valinnan hyväksyntää ja lopulta napauttamalla näyttöä kahdesti suorituksen käynnistämiseksi. Vastaava sorminaputteluharjoitus ja ikonien tulkitseminen on edessä, kun suoritus lopetetaan.

Valitettavasti Garmin Vivomove Sportin isoin ongelma on sen äärimmilleen viety yksinkertaistettu design. Kellon toimintoja ohjaillaan pienenpieneltä OLED-näytöltä, johon mahtuu näkymään käytännössä vain kutakin toimintoa kuvaava ikoni.

Garmin Vivomove Sport on erittäin miellyttävä kello istuvuudeltaan: kello on lähes epäilyttävän kevyt ja rannekkeen säätömahdollisuudet ovat erittäin joustavat.

Aivan erikseen pitää korostaa Vivomove Sportin nerokasta näyttöä. Kuten sanottua, kellossa on todellakin aivan oikeat fyysiset viisarit osoittamassa kellonaikaa.

Design sinänsä ei ole Garminille uusi, vaan Vivomove -sarjaa on yrityksen valikoimassa ollut aiemminkin. Tällä kertaa sitä pyritään tuomaan - nimensä mukaisesti - lähemmäs urheilukellojen segmenttiä ominaisuuksiensa puolesta.

Sovellus on saatavilla sekä iPhonelle että Androidille.

Erinomaisen käyttöliittymäsuunnittelun ansiosta sovellus on kuitenkin onnistuttu pitämään erittäin selkeänä ja helppokäyttöisenä. Päänäkymästä näkee selkeästi kuluvan päivän tärkeimmät luvut ja valikoiden kautta pääsee sitten kaivelemaan tarkempia tietoja ja tilastoja niin halutessaan.

Ja nimenomaan urheilussa Garmin Vivomove Sport näyttää kyntensä edullisiin aktiivisuusrannekkeihin verrattuna. Kello kerää lähes saman määrän tietoa urheilusuorituksesta kuin selkeästi kalliimmatkin Garminin kellot. Lisäksi kerätyn tiedon pohjalta saadaan myös pitkällä aikavälillä kuvaa siitä, miten treeni on kehittynyt eteenpäin.

Akun lataus on suhteellisen reipastahtinen: tyhjästä akku latautui täyteen alle kahdessa tunnissa. Kuten muissakin Garminin älykelloissa, pitää lataus tehdä Garminin omalla latausjohdolla: Vivomove Sport ei tue langatonta latausta tai standardeja USB-C -liittimiä.

Vaikka lukemaan pitääkin suhtautua hieman varauksella, on oma kokemukseni Body Batteryn osalta se, että että lukema vastaa varsin hyvin oikeaa vireystilaani - huonosti nukutun yön tai stressaavan työpäivän jälkeen vireystila on yleensä varsin alhaalla.

Garminin Body Battery -lukema on monista muistakin älykelloista tuttu arvo, jonka nimi vaihtelee valmistajasta riippuen. Käytännössä kyse on kuitenkin lukemasta, joka arvioi käyttäjänsä yleistä vireystilaa.

Valitettavasti kalliimpiin Garmin-kelloihin nähden iso ero Vivomove Sportin unen seurannassa on se, että kello ei anna lainkaan arvosanaa edellisen yön unen laadulle. Pelkkiä käyriä ja eri unen vaiheiden määriä voi toki arvioida itse, mutta konkreettista arvosanaa ei kellon tiedoista irtoa.

Isoin puute kellossa kuitenkin on jälleen kerran sen käytettävyydessä. Kuten aiemmin todettua, suoritusten käynnistäminen vaatii oman naputtelu-urakkansa ja on jo sinällään ärsyttävää. Mutta kellon pienen pieni OLED-näyttö tekee kellosta käytännössä tilannetietojen kannalta lähes turhan kapistuksen.

Ensinnäkin sisäisen GPS-vastaanottimen puute on hieman ärsyttävä, muttei mitenkään valtavan iso ongelma. Toki, puhelinta on juoksulenkeillä pakko kuljettaa mukana jotta GPS-signaali saadaan ja reitti tallentuu oikein. Mutta jos olet tottunut kuljettamaan puhelinta juoksuhousujen taskussa tai juoksuvyössä muutenkin, ei tämä puute ole merkittävä ongelma.

Mielenkiintoisena lisäknoppina mainittakoon se, että Body Battery -arvon asteikko on nimellisesti 0 - 100, mutta se ei ilmeisesti voi laskea alle viiden. Muutaman stressintäytteisen työviikon ja huonosti nukuttujen öiden pohjalta olen saanut sekä Vivomove Sportilla että muillakin Garminin älykelloilla Body Batteryn laskemaan jo iltapäivällä viiteen - ja sen jälkeen lukema ei siitä enää alemmas tipahda.

Muita havaintoja

Yksi selkeä puute Garmin Vivomove Sportissa on verrattuna arvokkaampiin urheilukelloihin: se ei sisällä lainkaan omaa GPS-vastaanotinta. Sen sijaan tarvittavan GPS-signaalin kello nappaa käyttöönsä puhelimelta. Käytännössä tuo puute tarkoittaa sitä, että juoksulenkille lähtiessä pitää ottaa myös puhelin mukaan tai juoksulenkin reitti ja kilometrit eivät tallennu.

Kello on itsessään vesitiivis aina 50 metrin syvyyteen saakka ja soveltuu myös uinnin seurantaan.

Kelloon voi vapaasti valita älypuhelimella olevat sovellukset, joiden haluaa päästävän ilmoituksia läpi myös kelloon. Eli halutessaan kello voi ilmoittaa puhelimeen saapuneesta WhatsApp-viestistä tai vaikkapa uudesta Facebook-kommentista. Luonnollisesti ilmoitukset voi myös kytkeä kokonaan pois päältä.

Yhteenveto

Garmin Vivomove Sport on mielenkiintoinen ja piristävä tapaus älykellojen markkinalla. Erilaista suunnittelukulmaa on haettu tosissaan ja siinä on onnistuttukin mallikkaasti.

Valitettavasti muotoilun jalkoihin on tällä kertaa jäänyt kellon käytettävyys.

Pieni OLED-näyttö ja päätös jättää fyysiset painikkeet kokonaan pois kellosta tekevät siitä aktiivisessa älykellokäytössä hieman torson. Samat ongelmat aiheuttavat täsmälleen saman tilanteen myös kelloa urheilukellona arvioitaessa.

Myös keskivertoa merkittävästi heikompi akkukesto oli pettymys, vaikkakin sinänsä ymmärrettävissä pienen ja siron rakenteen vuoksi.

Vivomove Sportin konsepti on kuitenkin veikeä ja uskon kellon löytävän ostajansa - ja jopa faneja. Mutta älykellona tai urheilukellona arvioitaessa se ei valitettavasti vakuuttanut.

Kenelle Vivomove Sport sopii?

Näen Garmin Vivomove Sportille kaksi potentiaalista ostajaryhmää, joiden suosittelen kuitenkin tutustumaan kellon toimintaan etukäteen - vaikkapa tämän arvostelun muodossa.

Aivan ensimmäiseksi suosittelen kelloa sille kohderyhmälle, joka ehdottomasti haluaa valtavirrasta poikkeavan älykellon. Eli älykellon, joka ei näytä lainkaan älykellolta, vaan perinteiseltä viisarikellolta.

Toinen potentiaalinen ostajaryhmä ovat he, jotka ovat jo pidempään käyttäneet aktiivisuusranneketta arjessaan ja käyttävät sitä nimenomaan passiivisesti. Eli heille, joille ranneke on vain ranteessa ja se kerää sen kautta dataa, jota tarkastellaan sitten puhelimen näytöltä. Tässä Vivomove Sport tarjoaa selkeästi tarkemman ja laajemman seurannan kuin mitä valtaosa aktiivisuusrannekkeista pystyy tarjoamaan, joten siirtymä on sinänsä ylöspäin.

Vastaavasti aktiivisesti liikuntaa seuraaville tai älyominaisuuksia paljon käyttäville Vivomove Sport ei missään nimessä sovellu - johtuen pääosin sen kankeasta käytettävyydestä. Hikiliikkujille suosittelemme tutustumaan vaikkapa Garmin Venu 2 -älykelloon.

Plussat

Erikoinen ja pirteä design

Monipuoliset toiminnot

Kevyt

Hyvä istuvuus

Siro

Miinukset