Android 14 ensimmäinen versio julki: Paljon uutta, mutta ennenkaikkea Android-tablettien uusi tuleminen

julkisti tänään ensimmäisen kehittäjien käyttöön tarkoitetun kokeiluversion-käyttöjärjestelmästä. Uusi versio on jo tässä, hyvin varhaisessa vaiheessa saatavilla kaikille tuetuille-malleille.Uusi käyttöjärjestelmä tarjoaa jälleen kerran mielenkiintoisia uutuuksia, mutta kenties tärkein ja merkittävin muutos on sen laitetuessa. Käyttöjärjestelmä on Googlen ensimmäinen vakava siirto tablettien maailmaan sitten, joka julkaistiin 12 vuotta sitten, vuonna 2011.Tuon jälkeen Google on käytännössä antanut Android-pohjaisten tablettien markkinan suistua siihen onnettomaan tilaan, jossa ne ovat jo vuosien ajan olleet. Android-tablettien suurin ongelma on jo vuosien ajan ollut siinä, että äärimmäisen harva Android-sovellus käyttää tablettien suurempaa näyttöä millään tavalla hyväksi. Päinvastoin, valtaosa hyötyohjelmista näyttää vain koomiselta Android-tableteilla, kun sovellukset ovat vain venytettyjä kännykkäruudulta isommaksi. Ainoastaan pelit ja videoiden katseluun tarkoitetut sovellukset muodostavat tähän sääntöön isomman poikkeuksen.

Mutta Android-tablettien tulo on tänä vuonna jo todellista: OnePlus julkisti jo oman tablettinsa ja Googlen omaa Pixel-tablettia pidetään käytännössä varmana julkaisuna vuoden mittaan.Paljon muutakin uutta on tulossa: Android 14 myötä etenkin allekirjoittaneen kaltaiset sekakieliset suomalaiskäyttäjät saavat vihdoin kauan toivotun ominaisuuden: Androidin asetuksista voi jatkossa säätää kullekin sovellukselle vapaasti haluamansa kielen.Myös tietoturvaa ollaan parantamassa, uusi Android estää todella vanhojen sovellusten asentamisen Android 14 myötä. Syynä on se, että monet haittaohjelmat "uskottelevat" käyttöjärjestelmälle olevansa vanhoja sovelluksia ja saavat näin käyttöönsä liiankin laajat hallintaoikeudet, joita modernit sovellukset eivät voisi saada.Paljon muutakin on tulossa, mutta iso osa uudistuksista nähdään vasta myöhemmissä Android 14 versioissa, kun Google pala kerrallaan rakentaa syksyksi valmistuvaa uutta käyttöjärjestelmäänsä.Kehittäjille tarkoitettu esiversio on nimensä mukaisesti vain sovelluskehittäjille tarkoitettu, mutta mikäli kiinnostus ylittää terveen järjen ja olet valmis elämään erittäin keskeneräisen käyttöjärjestelmän kanssa, voit ladata uutuuden Pixel-puhelimellesi tämän linkin takaa