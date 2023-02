Pitihän se arvata: Apple suunnittelee omaa USB-C -standardiaan, joka vaatisi latausjohdoillekin lisenssin Applelta

sai vuosien väännön jälkeen päätettyä viime vuonna USB-C -liitännän pakollisuudesta kaikessa elektroniikassa . Kännykkämaailmassa kovimman iskun päätöksestä ottaa tietysti, joka joutui nöyrtymään ja siirtymään standardin käyttöön iPhone-malleissaan.Applen kannalta oma liitin on ollut valtavan upea bisnes. Yhtiön käyttämä Lightning-liitin ei ehkä teknisesti ole juuri USB-C:tä parempi, mutta siinä on Applelle yksi tärkeä hyöty: raha.Jokainen lisälaitteita valmistava yhtiö on joutunut pulittamaan Applelle lisenssimaksua kaikista mahdollisista laitteista, jotka kytketään iPhoneen kiinni. Olipa kyseessä sitten laturi, latausjohto, langalliset kuulokkeet tai jokin eksoottisempi lisälaite, niin Apple on napannut siivun myyntituloista itselleen lisenssimaksun muodossa.Tätä lypsylehmää Apple ei halua tappaa ja nyt leviävätkin huhut siitä, että yhtiö olisi kehittämässä "omaa USB-C -standardiaan".

Käytännössä Applen suunnitelmissa ainoastaan sellaiset USB-C -kaapelit ja laitteet, joista löytyy yhtiön lisensoima-tunnistesiru hyväksyttäisiin. Mitä tahansa muuta latausjohtoa tai lisälaitetta iPhoneen kytkettäessä puhelin herjaisi lisälaitteen olevan epäyhteensopiva.Syksyllä julkaistavat-mallit ovat yhtiön ensimmäiset iPhonet, joissa USB-C -liitin otetaan käyttöön. Jo vuosia ennen EU:n päätöstä yhtiö on siirtynyt käyttämään USB-C:tä iPad-mallistossaan ja mm. kannetavissa Maceissään. Niissä tunnistesirua ei USB-johdossa käytetä.Mikäli Apple päätyy rahastukselta tuoksahtavaan viritykseensä, saattaa edessä olla pitkä ja repivä oikeusjuttu Euroopassa, jossa EU tuskin hyvällä katsoo lainsäädännön henkeä vastaan pullikointia. Mahdollista on tietysti myös ratkaisu, että tunnistesirua ei vaadita Euroopassa käytettävissä latausjohdoissa, mutta muualla maailmassa myydyissä iPhoneissa USB-johtojen pitääkin olla Applen lisenssillä varustettuja.