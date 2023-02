Googlen älykellon saa nyt Verkkokauppa.comilta

julkisti-älykellon lokakuun alkupuolella ja se saapui myöhemmin myyntiin tietyillä alueilla. Suomessa kelloa ei virallisesti myydä, mutta nyt Verkkokauppa.com on lisännyt Pixel Watchin valikoimiinsa.Verkkokauppa.comin kautta on saatavilla kellon Wifi-malli neljässä eri värivaihtoehdossa.Kahdella värillä hintaa on 398,99 euroa ja kahdella muulla 418,99 euroa. Googlen ilmoittama hinta kellon Wifi-mallille Euroopassa on 379 euroa.Google Pixel Watchin rungon koko on 41 millimetriä ja painoa on ilman ranneketta 36 grammaa. Wear OS 3.5 -ohjelmistoa hyödyntävän kellon akunkesto yltää 24 tuntiin ja se tarjoaa kattavasti ominaisuuksia terveyden ja hyvinvoinnin seurantaan Fitbit-integraation myötä.

Tehoista vastaa Samsungin valmistama Exynos 9110, jonka parina on apupiiri. Sisäistä tallennustilaa on mukavat 32 gigatavua ja RAM-muistia on 2 gigatavun verran, joten kellon pitäisi toimia varsin sulavasti.