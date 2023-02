Googlen ylimääräiset asiat kuvasta poistava toiminto tulee kaikille Google One -tilaajille

tiedottaa tuovansa tekoälyä hyödyntävän Magic Eraser -toiminnon kaikille Google Kuvat -palvelun käyttäjille, joilla on käytössä Google One -tilaus. Aiemmin kyseinen toiminto on ollut käytössä vain Googlen omilla Pixel-puhelimilla.Magic Eraser tunnistaa tekoälyn avulla kuvista kaikki asiat ja osaa poistaa vaikkapa taustalta ylimääräiset ihmiset. Google Kuvat -palvelun kautta tapahtuva toiminto osaa automaattisesti ehdottaa kuvasta poistettavat asiat, mutta käyttäjä voi myös manuaalisesti ympyröidä poistettavat kohteet.

Uusi toiminto saapuu hiljalleen kaikille sellaisille käyttäjille, joilla on Google One -tilaus . Google One -tilauksen hinnat alkavat 19,99 eurosta vuoden osalta. Magic Eraser toimii sekä Androidilla että iOS:llä.