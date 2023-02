Opas: näit irrotat ja leikkaat kohteet kuvasta One UI 5.1 -käyttöliittymässä

julkisti helmikuun alussa Galaxy S23 -sarjan laitteet , jotka hyödyntävät Androidia ja Samsungin omaa One UI 5.1 -käyttöliittymää. Yksi käyttöliittymän uudistuksista on mahdollisuus irrottaa kuvasta tietty esine tai ihminen ja jättää muu tausta pois.Ominaisuus toimii Galaxy S23 -sarjan älypuhelimilla, kuten Galaxy S23 Ultralla , joissa on One UI 5.1 -käyttöliittymä, vaikka tämä versio on saapunut myös muille Galaxy-älypuhelimille.Ominaisuuden käyttäminen on varsin helppoa, sillä se kuuluu osaksi Samsungin Galleria-sovellusta.Ominaisuutta varten tulee vain avata kuva, jonka jälkeen paina hetken pohjassa irrotettavan objektin kohdalla.

Irrotetun objektin voi esimerkiksi tallentaa kuvana.

Muusta kuvasta irrotettu hiiri.

Kun objekti on tunnistettu, sen yläpuolelle tulee kolme erilaista vaihtoehtoa. Sen voi tallentaa omana kuvana Galleriaan, jakaa suoraan muuhun sovellukseen tai kopioida muuta käyttöä varten.Ominaisuus toimii myös videoiden kohdalla, kun videon on pysäyttänyt.Leikatun objektin tai ihmisen ominaisuus tunnistaa varsin hyvin. Parhaan jäljen saa aikaiseksi, kun tausta on selkeä.