Päivän diili: Googlen Pixel 6a maksaa jälleen vain 299 euroa

Google ei virallisesti myy puhelimiaan Suomessa, mutta muutamat jälleenmyyjät ovat niitä tuoneet saataville. Pixel 6a tuli Verkkokauppa.comin kautta myyntiin elokuussa ja myöhemmin myös esimerkiksi Gigantille.Alun perin laitteen hinta oli yli 500 euroa, mutta nykyään puhelinta saa selvästi edullisemmalla hinnalla. Pixel 6a on nyt tarjouksessa ja se maksaa vain 299 euroa . Jo aiemminkin laitetta on myyty tällä hinnalla. Pixel 6a:n ominaisuuksiin kuuluvat 6,1 tuuman OLED -näyttö, Google Tensor -piiri, 6 gigatavua RAM-muistia, 128 gigatavua tallennustilaa, 4410 mAh akku sekä 12,2 megapikselin pääkamera ja 12 megapikselin ultralaajakulma.Gigantti huomauttaa laitteen kuvauksessa, että Google Pixel-puhelimet eivät toistaiseksi tue 5G-yhteyksiä ja VoLTE-ominaisuutta suomalaisten operaattoreiden verkoissa. Googlen uusin beetaversio kuitenkin toi tuen Telian 5G-verkolle, joten tältä osin tulevaisuudessa muutosta on luvassa.

Päivän diili

Tarjous löytyy Gigantilta. Tarjous on voimassa 13.3. asti.