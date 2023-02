Polarin algoritmit nähdään muiden valmistajien kelloissa

Urheiluteknologiaan ja sykkeen mittaukseen keskittyvä kotimainenavaa tieteeseen pohjautuvat algoritminsa ja ohjelmistoratkaisunsa valituille kumppaneilleen.Aiemmin Polarin vuosia kehittämät algoritmit ja ohjelmistoratkaisut ovat olleet vain sen omassa käytössä, mutta jatkossa näitä ominaisuuksia nähdään myös muiden valmistajien laitteilla.Kumppaneiden käyttöön avataan 25 algoritmia, jotka kattavat unen, harjoittelun, hyvinvoinnin, aktiivisuuden, suorituskyvyn ja palautumisen.

"Algoritmien avaaminen kumppaneiden käyttöön on alallamme ennennäkemätöntä ja Polar on erittäin ylpeä voidessaan toimia puettavan teknologian tulevaisuuden sunnannäyttäjänä", sanoo Polarin toimitusjohtaja Sander Werring. "Missiomme on edistää hyvinvointia globaalissa mittakaavassa yksilöllisen terveysteknologian ja hyvinvointiratkaisujen avulla, ja kumppanuus Casion kanssa on ensimmäinen askel, joka mahdollistaa tämän entistä nopeammin."

Polar kertoo muutoksen tarkoittava, että yksityisen ja julkisen sektorin organisaatiot voivat tarjota työntekijöilleen, asiakkailleen tai käyttäjilleen Polarin vuosikymmenien ajan kehittämää osaamista käyttövalmiin ratkaisun avulla ilman omia investointeja algoritmien tai ohjelmiston kehittämiseen.





Ensimmäinen kumppani Polarin uudelle liiketoiminnalle on japanilainen kellojätti Casio. Valmistajan G-Shock -mallin SQUAD GBD-H2000-kellossa on hyödynnetty "Powered by Polar" -ominaisuuksia.