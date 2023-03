Garmin laittoi uuden sukupolven Forerunner 265- ja Forerunner 965-kelloihin AMOLED-näytön

"Jo 20 vuoden ajan Forerunner-mallisto on auttanut kaiken tasoisia liikkujia saavuttamaan tavoitteitaan. Meillä on ilo tuoda lukuisia uusia ominaisuuksia, mukaan lukien kirkas AMOLED-näyttö, uusimpiin GPS-juoksuälykelloihimme", kertoo Garmin-yhtiön maailmanlaajuisen kuluttajamyynnin varatoimitus­johtaja Dan Bartel. "Garmin-kellojen korkeatasoisten harjoittelutietojen, palautumisvinkkien, erinomai­sen akunkeston ja muiden ominaisuuksien ansiosta juoksijat voivat keskittyä juoksuun ja lepoon tietäen, että heillä on käytössään parhaisiin suorituksiin kannustavat välineet."

on esitellyt Forerunner 265- ja Forerunner 965-mallistot. Forerunner 265-mallisto sisältää Forerunner 265-kellon ja pienemmän Forerunner 265S-kellon , kun taas Forerunner 965 on kooltaan ja rakenteeltaan järeämpi.Kaikkien kolmen mallin merkittävin uudistus löytyy näytöstä, sillä käytössä on nyt AMOLED-tekniikka. Edeltäjämalleissa on Memory-in-Pixel, jonka etuna AMOLEDiin nähden on yleisesti parempi näkyvyys ulkona.





Ominaisuuksien osalta kaikki kolme tarjoavat pitkälti samat asiat, jotka löytyvät myös edeltäjämalleista.



Forerunner 965 pohjautuu Forerunner 265 -malliin, mutta sisältää muutamia erikoisuuksia. Laitteessa on omat kartat, Real-time Stamina, joka auttaa seuraamaan ja hallitsemaan rasitustasoa liiallisen rasituksen välttämiseksi sekä ClimbPro-toiminto, jolla näkee tämänhetkisen ja tulossa olevien nousujen reaaliaikaiset tiedot, joihin kuuluvat nousujyrkkyys, matka ja korkeuden lisäys.Forerunner 265 -kellojen kehyksen materiaali on kuituvahvisteinen polymeeri. Forerunner 265 on saatavissa kahdessa koossa: 42 mm rungolla varustetun Forerunner 265S -mallin akku kestää jopa 24 tuntia GPS-tilassa ja jopa 15 päivää älykellotilassa. 46 mm rungolla varustetun Forerunner 265 -mallin akku puolestaan kestää jopa 20 tuntia GPS-tilassa ja jopa 13 päivää älykellotilassa.Forerunner 965 -GPS-älykellossa on titaanista valmistettu kevyt kellonkehä, 47mm runko ja suurikokoisin Garmin AMOLED -näyttö (1.4 tuumaa). Kellon akku kestää jopa 31 tuntia GPS-tilassa ja jopa 23 päivää älykellotilassa. Uudet Forerunner GPS-juoksuälykellot ovat saatavissa maalis-huhtikuun 2023 aikana.Forerunner 265 ja Forerunner 265S maksavat 519 euroa, kun taas Forerunner 965 kustantaa 699 euron verran.Puhelinvertailu on testannut useita Garmin-kelloja, jonka perusteella kellot on laitettu paremmuusjärjestykseen