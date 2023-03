Edullinen Honor Band 7 -aktiivisuusranneke saapui Suomeen

esitteli hiljattain Euroopan markkinoille Honor Band 7 -aktiivisuusrannekkeen, joka on nyt saapunut myyntiin Suomessa. Laite löytyy ainakin Verkkokauppa.comilta ja Powerilta.Kyseessä on edullinen aktiivisuusranneke, joka maksaa Suomessa 59,90 euroa. Se kilpailee hinnalla esimerkiksi Huawei Band 7- ja Amazfit Band 7-aktiivisuusrannekkeita vastaan, sillä myös nämä maksavat saman verran.Honorin laitteessa on 1,47-tuumainen AMOLED-kosketusnäyttö 194 x 368 pikselin tarkkuudella ja aina päällä oleva -tilalla. Aktiivisuusranneke on vesitiivis 50 metriin asti ja se painaa rannekkeen kanssa noin 29 grammaa. Kyljestä löytyy yksi painike toimintoihin.Honor Band 7 tukee esimerkiksi ympärivuorokautista sykemittausta, unen seurantaa ja se osaa myös seurata veren happisaturaatiota. Sisäänrakennettuja urheilutiloja on 96 kappaletta. Aiemmassa Honor Band 6 -aktiivisuusrannekkeessa sisäänrakennettuja urheilutiloja on vain vähän.

Akunkeston luvataan yltävän jopa 14 vuorokauteen.