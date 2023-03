Päivän diili: Samsung Galaxy S22 alle 600 euroa

Päivän diilinä silmiimme osui viime vuoden Samsungin lippulaivamalli,. Puhelin on nyt ensimmäistä kertaa ikinä myynnissä alle 600 eurolla Vielä viikko sitten kyseinen malli maksoi halvimmillaan Suomessa 670 euroa ja vuodenvaihteen tienoilla päälle 700 euroa.Samsung Galaxy S22 on roikkunut pitkään mukana parhaiden pienten puhelinten listallamme ns. bonusvaihtoehtona, sillä se on juuri ja juuri "pienen puhelimen" määritelmäämme isompi, muttei paljoa. Lisäksi puhelin on yleisesti erinomaisen kehuttu tapaus.Tarjous löytyy täältä:Vaikka kyseessä on vuoden vanha puhelin, on se edelleen todellinen lippulaivapuhelin. Lisäksi Samsungin hurja päivityslupaus takaa sen, että puhelimelle on tulossa vielä Android 14, Android 15 sekä Android 16 -päivitykset

Tarkemmin puhelimen teknisiin ominaisuuksiin voit perehtyä Samsung Galaxy S22 teknisten tietojen sivuillamme