Oppon edullinen 5G-puhelin tuli myyntiin Suomessa

OnePlussan emobrändinn puhelimet yleistyvät hiljalleen Suomessa. Viime vuoden loppupuolella myyntiin tuli pari mallia ja tällä viikolla myyntiin on tullut ensimmäinen 5G-puhelin.Kyseessä on Oppo A77 5G , joka on Suomessa myynnissä operaattoreilla ja Verkkokauppa.comilla. Suositushinta on 249 euroa eli kyseessä on varsin edullinen laite.Hinta näkyy myös laitteen ominaisuuksissa.A77 5G:ssä on 6,56-tuumainen näyttö HD+ -tarkkuudella eli 1612 x 720 pikselin resoluutiolla ja 90 hertsin virkistystaajuudella. Etupuolen kuvista vastaa 8 megapikselin kamera.Takana on 48 megapikselin pääkamera, jonka parina on 2 megapikselin syvyyskamera. Videokuvaus onnistuu vain Full HD 30 fps -laadulla.Suorituskyvystä vastaa MediaTek Dimensity 810 -piiri, jonka parina on 4 gigatavua keskusmuistia. Sisäistä tallennustilaa on 64 gigatavua, mutta sitä saa laajennettua muistikortilla.

190 gramman painoisessa laitteessa on myös 5000 mAh akku, joka latautuu mukana tulevalla 33 watin laturilla, USB-C -liitäntä, Bluetooth 5.3, Wifi ja sormenjälkitunnistin kyljessä.Käyttöjärjestelmänä on Android 12 -versioon perustuva Color OS 12.1.