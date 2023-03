Google Onen VPN tulee osaksi kaikkia tilauksia

kalliimpien vaihtoehtojen etuihin on kuulunut Google Onen VPN-yhteys, mutta nyt Google kertoo blogissaan , että ominaisuus on tulossa myös edullisempiin tilausvaihtoehtoihin.Google Onen VPN sisältyy pian siis Basic- ja Standard-tilauksiin. Näistä ensimmäinen maksaa 19,99 euroa vuodessa ja jälkimmäinen 29,99 euroa vuodessa. Aiemmin VPN:n käyttöä varten tuli olla vähintään 99,99 euroa vuodessa maksava paketti.Kaikki paketit näet täältä Muutos tulee voimaan seuraavien viikkojen aikana. Google Onen VPN toimii 22 maassa, joiden joukkoon Suomi lukeutuu.VPN suojaa verkkodataa laittamalla sen kulkemaan salattua tunnelia pitkin. Google ylläpitää VPN-tunnelia suojattujen maailmanlaajuisten palvelinten kautta. VPN-palvelinten välillä kulkeva liikenne parantaa tietoturvaa ja vähentää verkkoseurantaa, sillä se suojaa esimerkiksi julkisten Wi-Fi-verkkojen liikenteen ja piilottaa IP-osoitteen.

Yhdysvaltalaiset käyttäjät saavat käyttöönsä myös uuden "Dark web" -raportin, joka ilmoittaa käyttäjälle, mikäli pimeästä verkosta löytyy käyttäjän henkilökohtaisia tietoja, jotka ovat paljastuneet erilaisten tietovuotojen kautta.Google One -tilaajille on tarjolla myös muita etuja. Esimerkiksi tekoälyä käyttävä Magic Eraser -toiminto saapuu kaikille Google Kuvat -palvelun käyttäjille, joilla on käytössä Google One -tilaus