Neljän Samsung Galaxy A -mallin myynti alkaa Suomessa

lanseerasi viime viikolla Suomessakin hyvin suositun Galaxy A -sarjan uusimmat tulokkaat: Galaxy A54 5G - ja Galaxy A34 5G -mallit. Nämä ovat nyt tulleet saataville yhdessä edullisempien Galaxy A14 - ja Galaxy A14 5G -laitteiden kanssa.Galaxy A54 5G ja Galaxy A34 5G sijoittuvat vahvasti keskikastiin, sillä hinnat alkavat 399 eurosta.Hinnat ovat:Nopean ostajan etuna 20.3.-16.4.2023 A54-mallien ostajille mustat Galaxy Buds 2 -kuulokkeet (arvo 149 €) kaupan päälle valikoiduilta jälleenmyyjiltä sekä osoitteesta samsung.com.

Molemmissa laitteissa on kirkas Super AMOLED -näyttö, joiden mitat ovat 6,4 tuumaa Galaxy A54 5G:ssä ja 6,6 tuumaa Galaxy A34 5G:ssä. Tekniikan osalta eroa löytyy piiristä ja Galaxy A54 5G:ssä on paremmat kamerat.Vertaa: Galaxy A54 5G vs Galaxy A34 5G Näiden lisäksi saataville tulevat Galaxy A14 ja Galaxy A14 5G, jotka sijoittuvat edullisempaan hintaluokkaan. Laitteet julkaistiin jo tammi-helmikuun aikana.Galaxy A14 maksaa 199 euroa 64 gigatavun mallin osalta ja 219 euroa 128 gigatavun mallin osalta. Galaxy A14 5G:n vastaavat hinnat ovat 229 euroa ja 249 euroa.Kummassakin mallissa on 6,6-tuumainen Full HD+ -näyttö, mutta 4G-mallissa virkistystaajuus on 60 hertsiä ja 5G-versiossa se on 90 hertsiä.Eroa löytyy myös piiristä ja kameroista. 4G-mallissa on Exynos 850 ja 5G-mallissa Exynos 1330.Kummassakin on 50 megapikselin pääkamera ja 2 megapikselin makro. 4G:ssä on 5 megapikselin ultralaajakulma, kun taas 5G:ssä on 2 megapikselin syvyyskamera. Etupuolella on 13 megapikselin kamera.Vertaa: Galaxy A14 vs Galaxy A14 5G