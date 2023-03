Edullinen Xiaomi Redmi Band 2 -aktiivisuusranneke tuli myyntiin Suomessa

Suomessa ainakin Telia on tuonut myyntiin Xiaomin edullisen-aktiivisuusrannekkeen, joka julkaistiin aiemmin tänä vuonna.Kyseinen laite maksaa vain 39,90 euroa eli se on aktiivisuusrannekkeiden osalta yksi halvimmista vaihtoehdoista. Kilpailevia vaihtoehtoja ovat esimerkiksi Honorin Band 7 tai myös Xiaomin Smart Band 7 Redmi Band 2 sisältää 1,47-tuumaisen TFT-näytön 172 x 320 pikselin tarkkuudella ja 450 nitin kirkkaudella. Rakenteeltaan aktiivisuusranneke on vedenkestävä 5ATM-luokituksen mukaisesti. Painoa ilman ranneketta on 14,9 grammaa.Terveyden ja hyvinvoinnin osalta Band 2 tarjoaa tuttuja ominaisuuksia. Tuettuna ovat sykkeenmittaus, unen seuranta, veren happitason seurata, kuukautiskierron seuranta stressin seuranta sekä yli 30 sisäänrakennettua liikuntatilaa.

Akunkesto yltää jopa 14 vuorokauteen ja täyteen akku latautuu magneettisen kaapelin avulla alle kahdessa tunnissa.Band 2 yhdistyy puhelimeen Bluetooth 5.1 BLE -yhteyden avulla ja älypuhelimessa käytetään Mi Fitness -sovellusta.